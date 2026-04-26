Özköse: 'Gençler için siyaset eğitimi önemli'

Malatya İş İnsanları Platformu Başkanı Ahmet Özköse, Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) tarafından düzenlenen Siyaset Okulu programına katıldı.

İstanbul'da gerçekleştirilen programa İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de iştirak etti. Programın ardından değerlendirmelerde bulunan Özköse, gençlerin ülke meselelerine duyarlı, bilinçli ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmesine katkı sunan bu tür organizasyonların büyük önem taşıdığını ifade etti. Siyasetin ahlak, sorumluluk, kültür ile örf ve adetler göz ardı edilmeden, millete hizmet bilinciyle ele alınması gerektiğini belirten Özköse bu anlayışın programda bir kez daha ortaya konduğunu belirtti.

Bu tür çalışmaların Anadolu'nun her köşesinde olduğu gibi Malatya'da da daha fazla gence ulaşmasını temenni ettiğini belirten Özköse, programa emek veren MTTB yönetimini tebrik ederek gençlere yönelik faaliyetlerin artarak devam etmesi gerektiğini kaydetti. - MALATYA

