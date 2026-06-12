Özgür Özel, İzmir'de Gönülşen ailesinin cenazesine katıldı
CHP Grup Başkanı Özgür Özel, İzmir'de hayatını kaybeden yazar Barış Gönülşen'in annesi Nurhayat Gönülşen'in cenaze törenine katılarak aileye taziye dileklerini iletti.
CHP Grup Başkanı Özgür Özel, İzmir'de yazar Barış Gönülşen'in annesi Nurhayat Gönülşen'in cenaze törenine katıldı.
Özgür Özel, beraberindeki partililerle birlikte, 78 yaşında hayatını kaybeden Nurhayat Gönülşen için Karabağlar'daki Büyük Hatay Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.
Tören öncesi Özel, Gönülşen ailesine taziyelerini iletti. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında Nurhayat Gönülşen'in naaşı, Pınarbaşı Mezarlığı'nda defnedildi. - İZMİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı