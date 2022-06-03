Özgür Ceylan'ın Ziyaret Ettiği Çanakkaleli Taksici: "Uzun Yola Gitmek İstemiyoruz Artık. Vatandaş Mağdur, Biz Mağduruz" - Haberler

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Çanakkale'nin Biga ilçesinde taksi ve dolmuş şoförlerini ziyaret etti. Akaryakıt zamlarının geri çekilmesini isteyen şoförler, "Uzun yola gitmek istemiyoruz artık. Her gün vatandaşın cebinden 5 lira, 10 lira gidiyor. Vatandaş mağdur, biz mağduruz. Herkesi etkiliyor" dedi. Ceylan ise "Şoför esnafı adeta isyanda. Mazot fiyatlarından araç fiyatlarına, trafik sigortalarına gelen zamlardan amortisman ve parça giderlerine kadar her kaleme gelen zam bellerini bükmüş" diye konuştu.

Özgür Ceylan, Çanakkale'nin Biga ilçesinde taksi ve dolmuş duraklarında şoförlerin sorunlarını dinledi.

"VATANDAŞ MAĞDUR, BİZ MAĞDURUZ"

Ceylan'a ekonomik kriz nedeniyle yaşadıkları sorunları anlatan taksi ve dolmuş şoförler, "Uzun yola gitmek istemiyoruz artık. Her gün vatandaşın cebinden 5 lira, 10 lira gidiyor. Vatandaş mağdur, biz mağduruz. Herkesi etkiliyor. ÖTV'siz araç bekliyoruz. Araçlarımızı yenileyemiyoruz. Sıfır araç alamıyoruz. Fiyatlar uçtu" dedi. Şoförler, akaryakıt zamlarının geri çekilmesini, ticari araçlara uygulanan ÖTV'nin düşürülmesini, trafik sigortası ve kasko fiyatlarının yeniden düzenlenmesini talep etti.

"TAKSİMETRE TARİFİSİNE YAPILAN ZAM ÇOKTAN ERİMİŞ GİTMİŞ"

Özgür Ceylan, "Şoför esnafı adeta isyanda. Mazot fiyatlarından araç fiyatlarına, trafik sigortalarına gelen zamlardan amortisman ve parça giderlerine kadar her kaleme gelen zam bellerini bükmüş. 'Devlete ödediklerimiz bitmiyor' diye isyandalar. Biga özelinde düşünürsek; tarife değişikliği yapıldığı dönemde mazot 17 lirayken bugün 24 lira. Taksimetre tarifesine yapılan zam çoktan erimiş gitmiş" dedi.

ANKA / Yerel