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Samsun'da Özel Eğitim Öğrencilerinin Ürünleri Satın Alındı

Samsun'da Özel Eğitim Öğrencilerinin Ürünleri Satın Alındı
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Samsun'da özel eğitim öğrencilerinin yaz okulunda ürettiği reçel ve el sanatları ürünleri, özel bir firma tarafından satın alındı. Öğrenciler ürünlerinin ilgi görmesinden büyük mutluluk duyarken, üretim sürecinin beceri ve özgüven gelişimine katkı sağladığı belirtildi.

Samsun'da özel eğitim öğrencilerinin el emeğiyle hazırladığı reçeller ve el sanatları ürünleri, özel bir firma tarafından satın alınarak öğrencilere destek sağlandı. Öğrenciler, ürettikleri ürünlerin ilgi görmesinin mutluluğunu yaşadı.

Atakum ilçesinde faaliyet gösteren Zafer Özel Eğitim Meslek Okulu'nda yaz okulu kapsamında eğitim alan öğrenciler, bir yandan üretim yaparken diğer yandan günlük yaşam becerilerini geliştiriyor. Okulun yiyecek ve içecek hizmetleri dersinde uygulamalı olarak hazırlanan reçeller ile el sanatları atölyelerinde öğrenciler tarafından yapılan kolye ve bileklikler satışa çıkarıldı. Özel bir firma, öğrencilerin hazırladığı reçellerin tamamını satın alarak okulun çalışmalarına destek oldu. Firma yetkilileri ayrıca öğrencilerin el emeğiyle hazırladığı kolye ve bilekliklerden de satın aldı.

Ürünlerinin satın alındığını gören öğrenciler büyük sevinç yaşadı. Öğretmenleri, öğrencilerin üretim süreçlerine katılmasının hem becerilerini geliştirdiğini hem de özgüven kazanmalarına katkı sağladığını belirtti. Yaz okulu kapsamında daha önce okul bahçesinde domates, biber ve salatalık yetiştirerek hasat yapan öğrenciler, el sanatları atölyelerinde de çeşitli ürünler hazırladı.

Öğrencilerin üreterek öğrenmesi ve emeklerinin karşılığını görmesi amacıyla sürdürülen çalışmaların, öğrencilerin mutluluğuna da katkı sunduğu belirtildi.

Veliler ve özel firma yetkilileri, emekleri ve özverileri dolayısıyla öğrencilere ve Okul Müdürü Mustafa Yiğit'e teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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