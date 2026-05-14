Haberler

Özel ihtiyaçlı Selim Can'ın askerlik hayali gerçek oldu

Özel ihtiyaçlı Selim Can'ın askerlik hayali gerçek oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yaşayan özel ihtiyaçlı Selim Can Türker için düzenlenen Temsili Bir Günlük Askerlik Töreni, duygu dolu anlara sahne oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, programda Selim Can'ın heyecanını paylaşıp, katkı sunanlara teşekkür etti.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yaşayan özel ihtiyaçlı Selim Can Türker'in askerlik hayali gerçek oldu.

Bozüyük Engelliler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği tarafından organize edilen Temsili Bir Günlük Askerlik Töreni kapsamında kına programı düzenlendi. Programa, Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Bozüyük Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Abdülkadir Taşletimur ile kurum personelleri de katıldı. Programda Selim Can Türker'in askerlik heyecanı ve mutluluğu davetlilerle paylaşılırken, duygu dolu anlar yaşandı. Katılımcılar, özel bireylerin sosyal yaşamda daha aktif yer almasının önemine dikkat çekerken, Selim Can'ın mutluluğuna ortak oldu. Etkinlik boyunca çeşitli ikramlar yapılırken, aile fertleri ve davetliler anlamlı organizasyonda bir araya geldi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Programda Selim Can'ın askerlik heyecanı ve mutluluğu paylaşılırken, duygu dolu anlar yaşandı. Programa katkı sunan herkese teşekkür ediyor, Selim Can'a hayırlı tezkereler diliyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
21 ilde yasa dışı bahis ve kara para operasyonu! Rasim Ozan Kütahyalı dahil 200 gözaltı var

Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı! Suçlama hayli vahim
Şi'den Trump'a Tayvan mesajı: Mesele yanlış yönetilirse iki ülke çatışabilir

Gerilim bir anda yükseldi! Trump'ın yüzüne söyledi: Çatışabiliriz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nijerya'da ordunun düzenlediği hava saldırısında 100 sivil hayatını kaybetti

Ordu kendi halkını vurdu! Onlarca cansız bedeni yan yana dizdiler
Rasim Ozan Kütahyalı'nın gözaltına alındığı operasyonda bomba detaylar! Hepsine el konuldu

Rasim Ozan'ın gözaltına alındığı operasyonda bomba detaylar
Boş arazide dövüşen Kaan Kazgan ile Savaş Cebeci yine atıştı

Yine mi dövüşecekler? Yıllar sonra fena atıştılar

Çin’de ders verirken görüntüsü çekilen bir öğretmen viral oldu

Ders anlatırken görüntüsü çekildi milyonlar onu konuşuyor
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi, yeni düzenleme geliyor
Kütahya'da polisten kaçan genç hayatının cezasını yedi

16 yaşında hayatının cezasını yedi: Ömrünün geri kalanında ödeyecek!

Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti! 79 yıllık fabrika kapanıyor

Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti! 79 yıl sonra kapandı