Özel ihtiyaçlı Selim Can'ın askerlik hayali gerçek oldu

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yaşayan özel ihtiyaçlı Selim Can Türker'in askerlik hayali gerçek oldu.

Bozüyük Engelliler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği tarafından organize edilen Temsili Bir Günlük Askerlik Töreni kapsamında kına programı düzenlendi. Programa, Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Bozüyük Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Abdülkadir Taşletimur ile kurum personelleri de katıldı. Programda Selim Can Türker'in askerlik heyecanı ve mutluluğu davetlilerle paylaşılırken, duygu dolu anlar yaşandı. Katılımcılar, özel bireylerin sosyal yaşamda daha aktif yer almasının önemine dikkat çekerken, Selim Can'ın mutluluğuna ortak oldu. Etkinlik boyunca çeşitli ikramlar yapılırken, aile fertleri ve davetliler anlamlı organizasyonda bir araya geldi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Programda Selim Can'ın askerlik heyecanı ve mutluluğu paylaşılırken, duygu dolu anlar yaşandı. Programa katkı sunan herkese teşekkür ediyor, Selim Can'a hayırlı tezkereler diliyoruz" dedi. - BİLECİK

