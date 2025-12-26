Haberler

Çorum'da özel bireylerden gönülleri ısıtan ikram

Çorum'un Alaca ilçesinde özel bireyler, Regaip Kandili vesilesiyle vatandaşlara ve esnafa kandil simidi ikram etti. Alaca Özel Eğitim ve Uygulama Okulu'ndan öğrenciler, ilçe merkezinde esnafı ziyaret ederek kandil simidi dağıttı.

Alaca Özel Eğitim ve Uygulama Okulu'nda eğitim gören özel bireyler, Regaip Kandili dolayısıyla ilçe merkezinde kandil simidi dağıttı. Esnafları dükkanlarında tek tek ziyaret eden öğrenciler, kandil simidi ikram edip Regaip Kandili'ni kutladı. Esnaflar ise özel bireylere duyarlılıkları için teşekkür etti. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
