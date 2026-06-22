Oltu'da 7. Vefa Günü Hatmi Şerif Programı Coşkuyla Kutlandı: 7 Yılda 7 Bin Hatim

Erzurum'un Oltu İlçesine bağlı Özdere Mahallesi'nde "Vefa Günü Hatmi Şerif Programı" geleneği bu yıl da devam etti. Şakir Şahin'in öncülük ettiği ve bu yıl 7'incisi düzenlenen programda yüzlerce hatim okundu, duaların kabul olması dileği ile eller Özdere Mahallesi Camii'nde semaya kalktı.

Erzurum'un Oltu ilçesinde bağlı Özdere Mahallesi'nde "Vefa Günü Hatmi Şerif Programı" geleneği bu yıl da devam etti. 1001 Hatim ve Vefa Günü Hatmi Şerif kapsamında yıl boyunca okunan yüzlerce hatmi şerif için Özdere Mahallesi Camii'nde hatim duası töreni düzenlendi. 'Sivri Deresi' diye adlandırılan coğrafyada ölü, düğün ve önemli etkinleri duyuran Şakir Şahin'in öncülük ettiği bu önemli projede yıl boyuncu okunan hatmi şerifler bağışlandı ve eller semaya kalktı. Bu yıl 7'ncisi düzenlenen program yoğun bir ilgi gördü. Köyün önde gelen hafız ve din görevlileri Kur'an-ı Kerim Tilaveti okudu. Özdere Köyü İmam Hatibi İsa Aras ile Şakir Şahin'in yanı sıra Alaaddin Bülbül ve Mustafa Özdemir'de camiye akın eden Özdere Mahallesi sakinlerine ve davetlilere hitaben birer konuşma yaptılar.

"Vefa Günü Hatmi Şerif Programı' öncülerinden Şakir Şehin, bu yıl 7'ncisini düzenledikleri hatmi şerif programına katılan ya da sosyal medya aracılığı ile bu anlamı programı eşlik eden herkese teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Allah'ın izniyle 7'ncisini düzenlediğimiz 'Geleneksel Vefa Günü Hat-i Şerif Programımızı' bu yıl 899 hatmi Şerif yüzlerce Yasin-i Şerif binlerce sureyi celileler ve binlerce kelime-i tevhidi ile gerçekleştirdik. Başta iki cihan güneşi Peygamber Efendimiz (S.A.V),olmak üzere bütün Peygamberlerimize, onun ehli beyti, sahabe-i kirama, şehitlerimize vefat etmiş gazilerimize ahirete intikal etmiş olan anne, baba, kardeş, eş, ve çocuklarımızın tüm ölmüş olan Müslüman Mümin kardeşlerimizin ruhlarına hediye eyledik ruhları şad olsun makamları cenneti ala olsun. 'Geleneksel Vefa Günü Hat-i Şerif Programı'mıza bizzat teşrif eden çok çok kıymetli hocalarımıza tüm katılan kardeşlerimize özellikte hatm-i Şerif okuyan kardeşlerimize bütün köylülerimiz adına teşekkür ediyor şükranlarımızı sunuyoruz. Allah iki alemde de kendilerinden razı olsun. Allah okuyan, okutan anlayan, anlatan ve yaşayanlardan eylesin (Amin )."

Özdere Mahalle Muhtarı Lokman Altun da "Vefa Günü Hatmi Şerif Programı'nı organize eden Şakir Şahin, din görevlileri ve tüm köy sakinlerine hatimler için teşekkür etti.

Yedi yılda 7000 hatim okundu

Özellikle köylerinde ahirete göç eyleyen vatandaşlar ile Şehitler'in ruhuna bağışlanmak üzere 7 yıldır aralıksız "Vefa Günü Hatmi Şerif" organize ettiklerini belirten Şakir Şahin, 7 yılda 7 bin hatmi şerif okunduğunu söyledi. Şahin, "İllimiz Erzurum'un en önemli geleneklerinden biri olan 1001 Hatim Programına da köylülerimiz tarafından okunan hatmi şeriflerle katkıda bulunduk. 'Vefa Günü Hatmi Şerif Programı' ise kendi projemiz, bu projemize dünyanın her yerindeki köylülerimiz hatimleriyle katkı sağlıyorlar. Yer yüzündeki tüm Özderelilere şükranlarımı sunuyorum" dedi.

'Sivri Deresi' diye adlandırılan köylerin yer aldığı coğrafyada ölüm haberlerinin yanı sıra düğün ve önemli faaliyetleri sosyal medya ve haberleşme araçları sayesinde kamuoyuna duyurmasıyla ün kazanan Şakir Şahin öncülüğünde Alaattin Bülbül, Mustafa Özdemir, Zülküf Öztürk, Kadir Özdemir, İsa Aras ve İsmail Koçak gibi hafızlar Kur'an-ı Kerim tilavetiyle etkinliğe katkı sağladılar. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı