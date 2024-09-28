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Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı Başvuru Süresi Uzatıldı

Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı Başvuru Süresi Uzatıldı
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Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, teknoloji odaklı gelişime katkı sağlamak amacıyla düzenlediği burs programının başvurusunu 10 Ekim'e kadar uzattı. Program, 5 bin öğrenciye destek olmayı hedefliyor.

Türkiye'nin teknoloji odaklı gelişimine katkı sağlamak ve genç yeteneklerin önünü açmak amacıyla, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından düzenlenen Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı için başvurular 10 Ekim'e uzatıldı.

T3 Vakfı Elazığ il sorumlusu Sinan Koçak, Türkiye'nin 81 ilinden ortaokul, lise, ön lisans, lisans ve lisansüstü seviyesinde eğitim gören tüm öğrencileri kapsayan burs programı hakkında bilgilendirmede bulundu. 5 bin öğrenciye destek olması hedeflenen program hakkında açıklamalarda bulunan Koçak, Yükselen Yıldız Burs Programı ile 100 öğrenciye 5 bin lira burs desteği, Eğitmen Mentor Burs Programı ile 720 öğrenciye 5 bin lira burs desteği, Sen Geleceksin Burs Programı ile 300 öğrenciye 5 bin lira burs desteği ve Eğitim Desteği Burs Programı ile 3 bin 880 öğrenciye 3 bin lira burs desteği sağlanacağını ifade etti.

Detaylı bilgi hakkında öğrencileri Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın resmi sayfasına yönlendiren Sinan Koçak, vakfın gençlerin teknoloji ve inovasyon alanındaki yolculuklarına güç katmayı hedeflediklerine dikkat çekti. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Özdemir Bayraktar Teknoloji Türkiye Eğitim Yerel Burs

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