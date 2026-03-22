Özalp ilçesinde şehit ailelerine bayram ziyareti

Van'ın Özalp ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit yakınları ve gaziler ziyaret edildi.

Özalp Kaymakamlığı öncülüğünde İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Amirliği personelleri tarafından şehit aileleri ve gaziler hanelerinde ziyaret edildi. Gerçekleştirilen bayram ziyaretlerinde, şehit yakınları ve gazilerin bayramları tebrik edilirken, devletin her zaman yanlarında olduğu vurgulandı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmalarda ailelerle yakından ilgilenilerek talep ve ihtiyaçları da dinlendi. Yetkililer, devletin şefkati ve milletin vefasıyla şehit aileleri ile gazilerin her daim yanında olduklarını bir kez daha ifade etti.

Ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getiren şehit yakınları ve gaziler ise yapılan bu anlamlı ziyaretlerden dolayı teşekkürlerini iletti. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
