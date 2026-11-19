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Öz İplik İş Sendikası, 1 Kasım tarihinde gerçekleştirdiği 15'inci Olağan Genel Kurulu'nda yapılan seçimler sonucunda yeni dönem yönetim, denetim ve disiplin kurulları belirledi.

Genel Kurulda delegelerin güvenini yeniden kazanan mevcut Genel Başkan Rafi AY, yeniden Genel Başkanlığa seçildi. Rafi AY başkanlığında oluşturulan yeni Yönetim Kurulu'nda Muzaffer Birdoğan, Samet Ceylan ve Şaban Singin yer aldı.

Yeni dönemde Genel Sekreterlik görevlerinde de değişikliğe gidildi. Buna göre Genel Sekreterlik görevine Fırat Can Ballıktaş, Genel Sekreter Yardımcılığı görevine ise Fulya Pınar Özcan getirildi.

Genel Kurulda yapılan seçimler sonucunda Denetim Kurulu üyeliklerine Aleyna Avcı, İsmail İnan ve İsmail Gökalp seçilirken, Disiplin Kurulu üyeliklerine Saime Elma, Engin Osmanoğlu ve Harun Bağcı seçildi.

Öz İplik İş Sendikası, yeni yönetim kadrosuyla birlikte emekçilerin hak ve menfaatlerini korumak, sendikal örgütlenmeyi güçlendirmek ve çalışma hayatının sorunlarına çözüm üretmek amacıyla mücadelesini sürdürecek.

Yeni dönemin sendikamıza, üyelerimize ve emek camiasına hayırlı olmasını diliyoruz.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı