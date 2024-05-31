Oyuncu Ahmet Uğurlu Son Yolculuğuna Uğurlandı

Hayatını kaybeden 72 yaşındaki oyuncu Ahmet Uğurlu, Üsküdar Şakirin Cami'nde Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Anadoluhisarı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İstanbul'da geçtiğimiz gün hayatını kaybeden 72 yaşındaki oyuncu Ahmet Uğurlu için Üsküdar Şakirin Cami'nde cenaze töreni düzenlendi. Ahmet Uğurlu'nun kardeşi Mustafa Uğurlu, oğlu Orhan Uğurlu ve eski eşi Necef Uğurlu cenazede taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine, yönetmen Derviş Zaim, tiyatrocu Yasemin Yalçın, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, oyuncular Melih Çardak, Sumru Yavrucuk, Halil Ergün ile ailesi ve yakınları katıldı.

Eski eşi Necef Uğurlu, "40 yıllık bir evlilik için bizimkisi fena halde bir tutku, çok fena bir tutkuydu. Konservatuar ve meslektaşları baş tacıydı. Çok dikkat eder incinse de incitmezdi. Bütün dünya onu kucakladı ama o Türkiye'den vazgeçmedi" diye konuştu. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ise, "Çok üzgünüz, Ahmet Uğurlu Türk tiyatrosunun, sinemasının çok önemli oyuncularından biriydi. Çok özel bir insandı. Bir ustamız daha gitti, çok üzgünüz" dedi.

Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından helallik alındı. Uğurlu'nun cenazesi dualar eşliğinde Anadoluhisarı Mezarlığı'na defnedildi.

Ahmet Uğurlu Kimdir

2 Ağustos 1952 tarihinde Konya'da dünyaya gelen Ahmet Uğurlu, Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Çok sayıda, tiyatro, film, dizide rol alan ve Tabutta Röveşata filmindeki rolüyle 1996 ve 1997 yılında en iyi erkek oyuncu seçilen usta oyuncu, Eşref Saati, Behzat Ç., Yol Ayrımı adlı yapımlarda rol aldı. - İSTANBUL