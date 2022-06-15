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Otomobilin çarptığı karacanın yardımına avcılar koştu

İhlas Haber Ajansı - Şaban Konyar - Yerel
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Otomobilin çarptığı karacanın yardımına avcılar koştu Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir aracın çarpması sonucu yaralanan karacanın imdadına avcılar koştu.

Otomobilin çarptığı karacanın yardımına avcılar koştu

TOKAT - Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir aracın çarpması sonucu yaralanan karacanın imdadına avcılar koştu.

Tokat'ın Erbaa ilçesi karanlık dere mevkiinde yaralı karacayı yoldan aracı ile geçen bir avcı fark etti. Erbaa doğa sporları avcılar ve atıcılar derneği üyesi durumu dernek başkanı Yusuf Tanoba'ya bildirdi. Başkan Tanoba'nın ihbarı üzerine devreye jandarma ekipleri girdi. Yaralı karaca jandarma ekipleri tarafından tedavisi yapılmak üzere İl Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekibine teslim edildi. Bir aracın çarptığı karacanı sol ön bacağında kırık olduğu tespit edildi.

İhlas Haber Ajansı / Şaban Konyar - Yerel

Jandarma Tanoba Tokat Erbaa Yerel Haberler

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