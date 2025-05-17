Otomobil Tıra Arkadan Çarptı: 1 Ölü, 4 Yaralı

Otomobil Tıra Arkadan Çarptı: 1 Ölü, 4 Yaralı
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Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak tıra çarpan otomobilde bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Jandarma olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Otomobil tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak önünde seyreden tıra çarpan otomobilde bir kişi öldü 4 kişi de yaralandı.

Kaza, Emirdağ ilçesi Topdere köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan 07 CID 01 plakalı otomobil önünde seyreden 06 EKL 782 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazanın ardından can pazarı kurulurken olayda henüz kimlikleri tespit edilemeyen bir kişi yaşamını yitirdi 4 kişi de yaralandı.

Jandarma ekiplerinin yaşamını yitiren ve yaralanan şahısların kimliklerini tespit etmek için başlattıkları çalışma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR SITTIK SAĞLAM - Yerel
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