Otomobil kamyonun altına girdi: 1'i çocuk 5 kişi yaralandı

SİVAS - Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde otomobilin kamyonun altına girmesi sonucu meydana gelen kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı

Edinilen bilgilere göre kaza Koyulhisar ilçesi D-100 kara yolunda meydana geldi. M.D'nin kullandığı 34 BMV 130 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 58 KA 126 plakalı kamyonun altına girdi. Kazada sürücü ile otomobildeki H.D. ve İ.A.Ç. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinden yapılan ilk müdahalenin ardından Koyulhisar İlçe Hastanesi'nde tedavi altına alındı.