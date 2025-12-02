Otizmli Halil'in Taksilere Olan Tutkusu ve Beşiktaş'a Çağrısı

İzmir Bayraklı'daki bir özel eğitim merkezinde eğitim alan otizmli Halil Aziz Kama, taksilere olan tutkusu ile çizdiği resimleri 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasına gönderdi. Oda Başkanı Erkan Özkan, bu anlamlı hediyeye kayıtsız kalmayarak Halil'i ziyaret edip özel hediyeler takdim etti. Fanatik Beşiktaş taraftarı da olduğunu söyleyen Halil, Beşiktaş maçına gitmek istediğini söyleyerek Kulüp Başkanı Serdal Adalı'ya jest yapması için çağrıda bulundu.

Bayraklı'da faaliyet gösteren bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde eğitim alan 19 yaşındaki Halil Aziz Kama, taksilere duyduğu özel ilgiyle çizdiği resimleri, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan'a gönderdi. Merkez kurucusu ve öğretmeni Kamile Çubuk'un mektubuyla birlikte Odaya ulaşan bu anlamlı çalışma, duygu dolu bir ziyaretin kapılarını araladı. Başkan Özkan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle Halil'i okulunda ziyaret ederek özel hediyeler takdim etti. Başkan Özkan, Kama'ya fanatik taraftarı olduğu Beşiktaş'ın lisanslı ürünleri ve formasının yanı sıra maket taksi, yapacağı resimler için resim kağıdı ve boyalar ile kalemler hediye etti. Ziyarette duygu dolu anlar yaşandı.

Erkan Özkan: "En büyük engel sevgisizliktir"

Ziyaret esnasında açıklama yapan İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, Halil'in çizimlerinin kendisini çok duygulandırdığını belirterek şunları söyledi: "Güzel bir şeyler yapmak için hiçbir engel yok. İstediğiniz zaman hayal ederek bir şeyler başlatabilir ve bunu gerçekleştirebilirsiniz. Halil kardeşimiz bunun en güzel örneğini bize gösterdi ve biz çok duygulandık. Bizim odalarımızın sosyal sorumluluk görevleri de bulunuyor. Halil, eğitim sırasında boş zamanlarında otomobil resimleri çiziyor; özellikle taksilere karşı özel bir ilgisi var. 1995-96 yıllarına ait nostaljik taksilerin markalarını hayal ederek resimlerine yansıtıyor ve adeta kendi sergisini oluşturuyor. Bu çalışmalarını, kıymetli öğretmeni Kamile Çubuk'un katkısıyla bir mektup haline getirerek 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle bize ulaştırdı ve çizimlerini armağan etti. Resimlerinin devamını görmekten mutluluk duyacağız ve isterseniz bunları haber merkezimizde küçük bir sergi alanında da sergileyebiliriz. Halil'in Beşiktaş taraftarı olduğunu öğrendik ve ona taraftarı olduğu takımın formasını hediye ettik. Onun çizimleri sayesinde tüm engelli vatandaşlarımıza bir nefes ulaştırdığımızı düşünüyoruz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü Halil'in aracılığıyla kutluyoruz. En büyük engel sevgisizliktir; sevgimizi her zaman göstermek önemlidir."

Beşiktaş Başkanı Adalı'ya seslendi

Halil'in bir başka tutkusu olan Beşiktaş sevgisini öğrenen Başkan Özkan, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'ya jest çağrısında bulundu. Özkan, "Rüzgar adlı bir öğrencimiz odamıza geldi; kendisi hiperaktif ve lösemi tedavisi gören bir çocuk. Onun da taksilere karşı özel bir ilgisi vardı ve sosyal medya üzerinden beni takip ederek ziyaret etmek istedi. Geldiğinde sohbet ettik ve hangi takımı tuttuğunu sorduk; Fenerbahçeli olduğunu söyledi. O dönemin Fenerbahçe Kulüp Başkanı Ali Koç, bir öğrenciyi İstanbul'a maç izlemeye götürmüştü; benzer bir jesti Halil için de arzu ediyoruz. Halil, Beşiktaş taraftarı ve onu en kısa sürede bir Beşiktaş maçında tribünde görmek bizleri çok mutlu edecektir. Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'ya sesleniyorum; Halil'in maç izleme hayalini gerçekleştirmesi büyük bir mutluluk kaynağı olacaktır. Halil'in Beşiktaş sevgisini kendisine iletmek istiyoruz ve bu tür sosyal sorumluluk örneklerinin gençlerimize ilham vereceğine inanıyoruz" dedi.

"Her çocuk bir inci olsun"

Okul kurucusu ve özel eğitim öğretmeni Kamile Çubuk, Halil'in taksilere olan ilgisinin uzun süredir devam ettiğini belirterek, "Halil otizm spektrum bozukluğu olan bir öğrencimiz. Çizim yeteneği çok güçlü. Taksilere özel bir ilgisi var ve defterlerini taksi resimleriyle dolduruyor. Kurum olarak misyonumuz 'Herkes bir inci olsun'. Halil'in yaptığı bu çalışmayı bir sosyal deneyime dönüştürdük. Başkanımızın duyarlı yaklaşımı hepimizi çok mutlu etti" dedi.

"Oğlumla gurur duyuyorum"

Halil'in annesi Tuğba Çiftdemir, "Böyle yetenekli bir evladım olduğu için gurur duyuyorum. Çizimlerine emek veren öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Ziyaretiniz bizi çok mutlu etti. Halil'in başarısının görünür olmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Halil'in fark edilmesini istiyoruz"

Baba İbrahim Kama ise, "Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Halil'in yaptıklarıyla gurur duyuyoruz. Yeteneklerinin daha fazla kişiye ulaşmasını istiyoruz" dedi. - İZMİR