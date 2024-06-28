Otizmli Görkem Ağırbaş'ın Kendi Askere Eğlencesi

Eskişehir'de askere gitmeyi hayal eden 20 yaşındaki otizmli Görkem Ağırbaş, kendi asker eğlencesini organize etti. Ailesinin de destekleriyle büyük bir organizasyon haline gelen asker eğlencesi, duygu dolu anlar yaşattı.

Doğuştan otizmli olan Görkem Ağırbaş, yıllardır hayalini kurduğu askerlik için hazırlıklarını tamamladı. Eskişehir Askerlik Şubesi'nde temsili olarak askerlik görevini yapacak olan Görkem, kendisine asker eğlencesi organize etti. Orkestrasını, fotoğrafçısını, kameramanını kendisi ayarlayan Görkem Ağırbaş'a, ailesi de destek oldu. Ailesinin desteğiyle büyük bir organizasyon haline gelen asker eğlencesinde Görkem Ağırbaş, onlarca seveninin yoğun katılım sağlamasıyla doyasıya eğlendi. Otizmli Görkem'e asker kınasının yakılmasıyla duygu dolu anlar yaşayan anne ve babası, gözyaşlarına hakim olmakta güçlük çekti. Görkem Ağırbaş'ın ailesi, evlatlarının hayali olan askerlik görevini temsili de olsa yerine getirmesinin ardından onu iş hayatına sokmayı ve evlendirmeyi amaçlıyor.

"Beni askere alın, en azından 1 gün gideyim"

Kendi düğün eğlencesini organize eden otizmli birey Görkem Ağırbaş, yetkililere seslenerek, "Beni askere alın, en azından 1 gün gideyim. Bu benim hayalim. Asker eğlenceme de birçok kişi geldi, o yüzden şu anda çok mutluyum" dedi.

"Kendimi ağlamamak için zor tutuyorum"

Oğlunun kendi organize ettiği asker eğlencesinde duygu dolu anlar yaşayan anne Habibe Ağırbaş, "Benim oğlum doğuştan otizmliydi. Çok zorluklar çektik ama şükürler olsun ki bunları aştık. Bu asker eğlencesini de kendi ayarlamış. Çalgıcı tutmuş, diğer herkesi de kendisi organize etmiş. Çok güzel bir duygu. Kendimi ağlamamak için zor tutuyorum. Bütün sevenlerimiz geldi, teşekkür ederiz hepsine. Anlatılacak bir duygu değil, yaşamak gerekiyor. Çok değişik bir duygu" şeklinde konuştu.

"Bundan sonra da hedefimiz onu evlendirmek"

Baba Seyit Ahmet Ağırbaş ise, çok mutlu olduklarını belirterek, "Çocuğumuzun hevesini gidermesini istiyoruz. Bundan sonra da hedefimiz onu evlendirmek. Onu 2-3 günlüğüne askere göndereceğiz. Ağustos ayında gidecek, Eskişehir'de askerlik şubesinde yapacak. Çalgıcılarla kamerayı kendisi ayarlamış. Öbürlerini de biz yaptık. Çocuğu bu hale getirdik, bayağı başarı sağladık. Biz 2 yaşından beri otizmle uğraşıyoruz. 20 yaşına geldi. Çok zorluklar çektik ama bir şeyler başardık" diye konuştu.

"Kamerasından çalgısına kadar hepsini kendisi ayarladı"

Görkem Ağırbaş'ın ağabeyi Umut Ağırbaş ise kardeşinin çok zor dönemleri atlatarak bugünlere geldiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Görkem, kamerasından çalgısına kadar hepsini kendisi ayarladı. Onlar da sağ olsunlar Görkem'in hatırına bizden hiç para almadan bu işi yaptılar. Etrafta da bir sürü arkadaşı var. Buraya Görkem'in hatırına geldiler. Biz Görkem'i çok kötü günlerden getirdik. Küçükken hatırlıyorum, birilerini ısırıyordu, hiçbir şey yapmıyordu, herhangi biriyle iletişimi yoktu ve çalgı çaldığında kulaklarını kapatıyordu. Oralardan buralara getirdik. O yüzden mutluyuz. Burada en çok annem ve babamın payı var. Özellikle annemin. Hep arkasında koştu. 20 yaşına geldi, evde de çok canı sıkılıyor. Tüm arkadaşları ya işe gitti ya da askere." - ESKİŞEHİR