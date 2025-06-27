Otizmli Çocuklar için Hipoterapi Projesi: Doğada Mavi Adımlar

Otizmli Çocuklar için Hipoterapi Projesi: Doğada Mavi Adımlar
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Amasya'da otizmli çocuklar, 'Doğada mavi adımlar' projesi kapsamında özel eğitimli atlarla hipoterapi uygulamaları yaparak doğada keyifli zaman geçirdi. Proje, sosyal etkileşimlerini artırmayı hedefliyor.

Amasya'da otizmli çocuklar, 'Doğada mavi adımlar' projesi kapsamında at binerek eğlenceli vakit geçirdi.

Amasya At ve Binicilik Kulübü'nde düzenlenen eğitimde çocuklara binicilik eğitmeni eşliğinde 'Prenses' adlı özel eğitimli atın üstünde terapi uygulandı. Keyifli vakit geçiren çocuklar atla fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmedi. Amasya Üniversitesi ve Amasya Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle uygulanan TÜBİTAK destekli projeyle özel gereksinimi olan otizm spektrum bozukluğu tanısı almış 12 çocuk ve velilerinin doğanın terapi etkisinden yararlanarak sosyal etkileşimlerinin artmasının amaçlandığını belirten Amasya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Proje Uzmanı Prof. Dr. Dudu Duygu Kılıç, "Çocuklar burada özel yetiştirilen 'Prenses' adlı atla keyif sürdüler. Çocuklarımız biraz gergin olursa atımız onları sakinleştiriyor. Hipoterapi dediğimiz uygulamayı test etmiş olduk" dedi.

Proje yürütücüsü Doç. Dr. Ceren Başkan da, çeşitli üniversitelerden akademisyenler ve eğitimcilerin de görev üstlendikleri projede velilere yönelik ilkyardım eğitiminin yanı sıra müzik, resim ve orman terapilerinin de aktiviteler içerisinde yer aldığını söyledi. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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