Osmanlı-Rus Savaşı'nın şehitleri Aziziye Destanı ile anıldı

146 yıl önce Osmanlı-Rus Savaşı'nın yaşandığı Aziziye Tabyaları'nda, şehitler için anma töreni düzenlendi.

Erzurum'da sabah namazı sonrası Ayaz Paşa Camii'nden sala okunması ve ardından minareden tarihi çağrının yapılmasıyla başlayan anma programı, Aziziye Tabyası'nda devam etti.

Tarihte "93 Harbi" olarak anılan, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nın en çetin muharebelerinin yaşandığı ve düşmek üzereyken ellerindeki balta, kazma, kürek ve nacaklarla savaş meydanına koşan halkın desteğiyle düşmanın yenildiği Topdağı'ndaki Aziziye Tabyaları'nda, Erzurum Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince anma etkinliği organize edildi.

Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra programda Bayrak şiirinin okunması, toplanma amacının tarihsel ifadesi, Sultan II. Abdülhamit'in fermanının okunması, Sultan II. Abdülhamit'in Erzurum halkına teşekkür yazısı, Bekir Sıtkı Erdoğan'ın "Erzurum Tabyalarında" şiirinin okunması, "Nene Hatun" temsili canlandırma, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından, protokol ve vatandaşlar Nene Hatun'un kabrini ziyaret etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, tarihten ders alınması ve özellikle gençlere iyi anlatılması gerektiğini belirterek, "146 yıl önceki Aziziye efsanesini bugün törenlerini kutluyoruz. ve buradan tüm halkımıza, gençlere sesleniyoruz. Bu vatan böyle kurtuldu. Böyle bize emanet edildi. Hep birlikte sahip çıkalım" dedi. Anma törenine katılan Nene Hatun'un torunu Güner Yamanlı (78), onunla birlikte yaşamış olmanın gururunu her zaman hissettiğini anlatırken, "Nur içinde yatsın. Her yıl anılması ve hatırlanması bizleri mutlu ediyor" diye konuştu.

Aziziye Tabyası'ndaki programdan sonra öğlen namazı öncesi Lala Mustafa Paşa Camii'nde şehit ve gaziler için Mevlid-i Şerif okundu ve dua edildi. - ERZURUM