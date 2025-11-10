Haberler

Osmaniyespor FK'dan 12 Futbolcu Yasadışı Bahis Soruşturmasında PFDK'ya Sevk Edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MDGRUP Osmaniyespor FK'dan 12 futbolcu, yasadışı bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Türkiye Futbol Federasyonu, sürecin titizlikle yürütüldüğünü açıkladı.

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - MDGRUP Osmaniyespor FK'dan 12 futbolcu yasadışı bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) açıklamasında, "Etik Kurulu raporları doğrultusunda ilgili futbolcular hakkında gerekli işlemler başlatılmış olup süreç titizlikle yürütülmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında PFDK'ya sevk edilen MDGRUP Osmaniyespor FK'lı futbolcuların isimleri şunlar:

Halil İbrahim Canyurt, Berkecan Çevik, Recep Çoban, Hüseyin Elma, Nevzat Gezer, Yusuf Emir İpek, Çağrı Kaplan, Sinan Kaya, Utku Öztürk, Rıdvan Şahin, Ede Uluağ, Halil Yiğit Yitmez.

Kaynak: ANKA / Yerel
Türkiye, Suriye ve ABD zirvesinde çarpıcı PKK/YPG kararı

Dünyanın gözü bu zirvedeydi! İşte toplantıda alınan çarpıcı PKK kararı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güllü'nün ölümünde ilgili yeni gelişme: TÜBİTAK'a üç kritik talimat

Güllü'nün ölümünde TÜBİTAK devreye girdi: Üç kritik talimat
Bahis oynadığı belirtilen 1024 futbolcuyu bekleyen ceza belli oldu

Bahis oynadığı belirtilen futbolcuları bekleyen ceza
Mustafa Kemal Atatürk'ü anan Fatih Erbakan'ın paylaşımına tepki var

Fatih Erbakan'ın 10 Kasım paylaşımına tepki var
'Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuru yapmak isteyenler yüzlerce metre kuyruk oluşturdu

Hayallerine kavuşmak için şubelere koştular! Kuyruğun sonu görünmüyor
Güllü'nün ölümünde ilgili yeni gelişme: TÜBİTAK'a üç kritik talimat

Güllü'nün ölümünde TÜBİTAK devreye girdi: Üç kritik talimat
Sucuğun içinden çıkan cisim, ağızları açık bıraktı

Sucuğun içinden çıkan cisim, ağızları açık bıraktı
Eren Elmalı'nın yerine A Milli Takım'a eklenen isim belli oldu

Eren'in yerine A Milli Takım'a eklenen isim belli oldu
Oyuncak silahlı baskının perde arkası! Güntekin Onay'ın o sözleri fitili ateşlemiş

Baskının perde arkası! Güntekin Onay'ın o sözleri fitili ateşlemiş
İngiltere'de Ferdi Kadıoğlu fırtınası

İngiltere'de Ferdi fırtınası
Nasıl olduğuna kimse anlam veremiyor: Bozkırın ortasında dehşete düşüren görüntü

Böyle bir şey nasıl olur? Bozkırın ortasında dehşete düşüren görüntü
Galatasaray'dan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı için açıklama

Galatasaray'dan iki yıldızı için beklenen açıklama geldi
Aksaray'da tartışma kanlı sona erdi: Bir kadın öldürüldü

Birlikte yaşadığı kadını öldürdü, kaçtığı inşaatta yakalandı
Galatasaraylı Futbolcu Eren Elmalı'dan çok konuşulacak bahis itirafı

Eren Elmalı'dan gündeme damga vuracak bahis itirafı: 19-20 yaşında...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.