Osmaniyespor FK'dan 12 Futbolcu Yasadışı Bahis Soruşturmasında PFDK'ya Sevk Edildi
MDGRUP Osmaniyespor FK'dan 12 futbolcu, yasadışı bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Türkiye Futbol Federasyonu, sürecin titizlikle yürütüldüğünü açıkladı.
Haber: Erhan ÖZMEN
(OSMANİYE) - MDGRUP Osmaniyespor FK'dan 12 futbolcu yasadışı bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) açıklamasında, "Etik Kurulu raporları doğrultusunda ilgili futbolcular hakkında gerekli işlemler başlatılmış olup süreç titizlikle yürütülmektedir" ifadeleri kullanıldı.
Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında PFDK'ya sevk edilen MDGRUP Osmaniyespor FK'lı futbolcuların isimleri şunlar:
Halil İbrahim Canyurt, Berkecan Çevik, Recep Çoban, Hüseyin Elma, Nevzat Gezer, Yusuf Emir İpek, Çağrı Kaplan, Sinan Kaya, Utku Öztürk, Rıdvan Şahin, Ede Uluağ, Halil Yiğit Yitmez.