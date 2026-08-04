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Kayseri'de Otobüs Devrildi: Çok Sayıda Yaralı

Kayseri'de Otobüs Devrildi: Çok Sayıda Yaralı
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Kayseri'de, yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada çok sayıda kişi yaralandı.

Kayseri'nin İncesu ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden  yolcu otobüsü devrildi. Otobüste çok sayıda yolcuyaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, yol üstünde güvenlik önlemleri alındı.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Saraycık Mahallesi mevkide sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü devrildi. Kazada otobüste bulunan çok sayıda yolcu yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edilirken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yol üzerinde güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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