Osmaniyeli Yurttaş: "Her Şey Bahçeye Bağlı, Bahçeden Yetiştirirsek Yeriz. Yoksa Pahalı, Alıp Yiyecek, Durum Yok"

OSMANİYE (ANKA) - BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'de iki odalı bir evde 8 kişi yaşayan Hakkı Köroğlu, "Her şey bahçeye bağlı, bahçeden yetiştirirsek yeriz. Yoksa pahalı, alıp yiyecek hal yok, durum yok. Domates, biber, patlıcan ektim, bamya ektim, fasulye ektim fasulye de çıkmadı. Yağmur yağmadı ki çıkacak. Sulayamıyorum su da çok para gelir" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 4 çocuk 2 torun toplam 8 kişi ile bir arada yaşayan ve hiçbir geliri olmayan 63 yaşındaki Hakkı Köroğlu, "Sekiz nüfusuz, 4 çocuk iki torun 8 baş, iki göz evde kalıyoruz. Maddi durumunuz zayıf, bir yerden iş yok, sigortam da yok, çocukların sigortası yok. 33 yaşında biri diğeri 27 yaşında, büyük kız ayrıldı geldi, 38 yaşında" dedi.

"PAHALILIK ALDI YÜRÜDÜ"

Hakkı Köroğlu, "Elektrik 130 lira, önceleri 60-70 lira geliyordu şimdi 130-140 lira geliyor, yani zor durumdayız. Bir yerden iş umudu olsa çalışırız yok işte turp bitti, çapa işi de yok. Pahalılık aldı yürüdü. Bahçeyi ektim patlıcan, domates, biber diktim ama o da kurudu, sıcak oldu 2-3 günden beri. Sulamayla da su yetişmez bahçe suyuyla. Alamıyoruz, pahalı. 1 kilogram domates 20 lira olmuş 25 lira olmuş. 2 kilo alsan, 50 lira yapar nasıl alalım, alamayız. Bahçede yetiştirip de yemeyi düşünüyoruz o da kurudu sulamada imkan yok" dedi.

"BAHÇEDE YETİŞTİRİRSEK YERİZ"

Köroğlu, "Her şey bahçeye bağlı, bahçeden yetiştirirsek yeriz yoksa pahalı alıp yiyecek hal yok, durum yok. Pahalı 1 kilo 20 lira 30 lira olmuş yoğurttan pahalı oldu. Domates, biber, patlıcan hepsini ektim bamya ektim fasulye ektim fasulye de çıkmadı. Yağmur yağmadı ki çıkacak, sulayamıyorum su da çok para gelir sulasak. Zor yani alamayız" dedi.