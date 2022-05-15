Osmaniyeli Pazarcı: Ben 1 Ay Dayanırım, Öbür Arkadaş Güçlü Olur 2 Ay Dayanır. Sonuç İflas, Hepsi İflas"

OSMANİYE (ANKA) - BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniyeli pazarcı Şakir Gök, "Daha, sabahtan beri mazot paramız çıkmadı, aldığımız para 200 lira 300 lira. Kazanç bu. Kazanç hiç yok, masraf çok. En fazla dayansak ben 1 ay dayanırım, öbür arkadaş güçlü olur 2 ay dayanır, öbür arkadaş güçlü olur 3 ay dayanır. Hepsi sonuç iflas. Hepsi iflas" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki semt pazarında esnaf da vatandaşlar da zamlardan şikayet etti. Kadirli Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Bülent Haytaoğlu şunları söyledi:

"Son günlerde akaryakıta gelen; diğer gider malzemeleri poşettir, işçiliktir, nakliyedir… Bu gibi kalemlere gelen zamlardan dolayı esnafımız perişan. Şu an benim 17-20 tane esnafım pazara gelemiyor, gelemez durumda. Nedenini sorduğumda; işte akaryakıtın pahalı olduğunu, diğer girdilerin; poşetin, işçilik masraflarının, hamaliye ücretlerinin pahalı olduğunu dile getiriyorlar. Bu yüzden de pazarda işi olamadığını, fiyatların yüksek olduğundan müşterilerin alım gücünün çok zayıf olduğunu ve bu yüzden iş yapamadığını söyleyerek pazara çıkamama durumuna geldiler. Bu yüzden esnafımız perişan durumda. İlerleyen günlerde havların ısınmasıyla sebze ve meyve fiyatları düşüş gösterdiğinde çıkacaklarını belirtiyorlar."

"SONUÇ İFLAS"

Pazarcı Şakir Gök ise şöyle konuştu:

"Daha, sabahtan beri mazot paramız çıkmadı, aldığımız para 200 lira 300 lira. Kazanç bu. Masraf kendini almış gidiyor, kazanç hiç yok. 1 kilo domates alsan 20 lira, 1 kilo patlıcan alsan 30 lira. Kazanç hiç yok, masraf çok. 5 tane çocuğa bakıyoruz. Her birisi 100'er lira istiyor 500 lira, haftalık. Biz 500 lira kazanamıyoruz, haftalık. Bu gidişle ne yapmayı düşünüyoruz, iflasa. En fazla dayansak ben 1 ay dayanırım, öbür arkadaş güçlü olur 2 ay dayanır, öbür arkadaş güçlü olur 3 ay dayanır hepsi sonuç iflas. Hepsi iflas."

"EVE EKMEK PARASI ZOR GÖTÜRÜYORUZ"

Bir başka esnaf Kahraman Nacar ise şunları söyledi:

"Mazota 4 milyar (4 bin lira) para veriyoruz ayda, bu adalet nerede? Size söylüyorum, ben villa alırdım, bir evim yok. 1 milyar (bin lira) elektriğe para veriyorum. Ne olacak bizim halimiz? 19 liraya alıyoruz, 20 liraya satıyoruz, 1 lira kar ile. Eve ekmek parasını zor götürüyoruz kardeşim."

Esnaf Tufan Yorulmaz ise "Fiyatlar ucuz olursa müşteri çok memnun kalıyor. Fiyatlar pahalı oldu mu satışlar da olmuyor, esnaf da mağdur, müşteri de mağdur. Durumlar iyi değil" dedi.

Satışlardan kimsenin memnun olmadığını belirten esnaf Fatma Avan, "Bu işten hiç kimse memnun değil. Esnaf da memnun değil, satıcı da alıcı da. Ne yapacağımızı şaştık. Bilmiyorum, bu pahalılık nereye kadar gidecek? Satışlar ufak tefek oluyor ama bizi kurtarmıyor mazot çok pahalı" dedi.

Çöplerden meyve sebze alan Selbihan Boz ise, "Çöplerden alıyoruz muhtaç olduk. Bize de yazık. Elimizdekiler çöp malı, böyle yazılardan topluyoruz, kendimize yediremiyoruz utanıyoruz, gücümüz yetmez oldu" dedi.