Osmaniyeli Kebapçı Mehmet Doğan: "Müşteriler Sık Sık Fiyat Değişmesinden  Şikayetçi"

OSMANİYE (ANKA) - BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'de 20 yıldır kebapçılık yapan Mehmet Doğan, hayat pahalılığından yakınarak "Şu dönemler çok sıkıntı çekiyoruz. Müşterilerimiz de sürekli piyasanın değişmesinden şikayetçi. Adam 20 TL getiriyor 22 TL oluyor, 22 TL getiriyor 25 TL oluyor, sürekli değişkenlikten şikayetçi" dedi.

Osmaniye'de yıllardır kebapçılık yapan esnaf Mehmet Doğan, artan fiyatlar nedeniyle yaşadıkları sıkıntıları ANKA Haber Ajansı'na anlattı. Ramazan ayının ekonomik açıdan kendilerini olumsuz etkilese de dinlenme açısından güzel olduğunu belirten Doğan, "Bayramımızı geçirdik, işimize başladık. Normalde çünkü çok uzun çalışıyoruz biz. Sabah 08: 00'den gece 11- 12'yi bu saatleri buluyor. Çok yorucu oluyor, hiç fırsatımız olmuyor" dedi. Doğan, şöyle konuştu:

"PERSONEL BULAMIYORUZ"

"Şu dönemler çok sıkıntı çekiyoruz personel anlamında, çünkü fiyatların sürekli değişmesi nedeniyle kar marjımız düşmüş oluyor ister istemez gıda sektörü olarak. Personel de bulamıyoruz şimdi okulların 4+4+4 olduktan sonra çırak artık yetişmemeye başladı, çünkü çocuk sabah 08: 00'da okula gidiyor 15: 00'da çıkıyor bir çıraklık yapamıyor. Normal kişileri çalıştırmak istiyoruz bu sefer de işin ekonomik boyutu var onu karşılayamıyoruz, çok zor oluyor, sigortasıymış, vasıtasıymış bu şekilde idare etmeye çalışıyoruz. Müşterilerimiz de sürekli piyasanın değişmesinden şikayetçi. Yani pahalılıktan ziyade adam 20 TL getiriyor 22 TL oluyor, 22 TL getiriyor 25 TL oluyor, sürekli değişkenlikten şikayetçi. İnşallah zamanla düzelecek diye temenni ve dua ediyoruz."