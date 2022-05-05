Osmaniyeli Çiçekçi Mutlu Yurtsever: "Birçok Arkadaşımız Eleman Çalıştıramayacak, Kepenk Kapatacak Noktaya Geldi"

OSMANİYE (ANKA) -

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'de 18 yıldır çiçekçilik yapan Mutlu Yurtsever, çiçekçi esnafının maliyetlerin artması nedeniyle zor durumda olduğunu belirtti. Çok sayıda esnafın kepenk kapatma noktasına geldiğine dikkat çeken Yurtsever, "Birçok esnaf arkadaşımız personel çalıştıramayacak pozisyona geldi" dedi. Manavlarda bile çiçek satılmaya başlandığını kaydeden Yurtsever, yerel yönetimlerden bu konuda destek istedi.

Osmaniye'de yıllardır çiçekçi esnaflığı yapan Mutlu Yurtsever başta pahalılık olmak üzere birçok sebepten dolayı çiçekçi esnafının zor durumda olduğunu, hatta sıkıntıların devam etmesi sonucu işin kepenk kapatmaya kadar gideceğini ifade etti. Yurtsever, şunları söyledi:

"KEPENK KAPATACAK POZİSYONA GELDİLER"

"Tabi ki üreticiden toptancıya, toptancıdan bizlere gelene kadar birçok emek yaşanıyor. Bu emek gitgide zorlanmaya başladı, sebebi ise piyasanın artması. Tohum, gübre, ilaçlama gibi, personel giderleri gibi...Devreye toptancılar giriyor, toptancılar oradan bize ulaştırana kadar ulaşımdaki mazotun artması ve onların çekmiş olduğu personel sıkıntısıyla birlikte gelen yine artışlar var. En büyük sıkıntılar bu yönde yaşanıyor. Bizler istiyoruz ki bu sıkıntılardan bir an önce kurtulalım, bu sıkıntılardan kurtulmadığımız sürece bizim ve müşterimiz arasında birçok diyalog gerçekleşiyor, pahalılık hakkında. Üretim toptancı ve biz tüketiciler olarak bu şekilde sıkıntılar çekiyoruz. Ama biz gerçekten de müşterilerimize nasıl yardımcı olabiliriz bunun kaygısı içerisindeyiz. Tabi ki biz vergisini veren sigortasını yatıran işçisine bakan ve diğer yapılması gereken ne varsa dükkanımızla alakalı bütün hepsini yapıyoruz.

"MANAVLAR ÇİÇEK SATIYOR, BİR DE ONLAR ÇIKTI"

Bunun haricinde sektörümüzü en çok etkileyen faktör, bizi gerçekten üzen tüketen kepenk kapatmaya kadar bazı arkadaşlarımız bu durumdan muzdarip. Çünkü artık kepenk kapatacak bir pozisyona geldiler, neden? Bakın şunu söylemek istiyorum, yerel yönetimler şuna dikkat etmiyor; burada bir dükkan var, bu ne dükkanı, çiçekçi dükkanı. Ne satacak, çiçek satacak. Bakın manav çiçek satamaz böyle bir şey olamaz. Yani biz manavların dışarıdaki seyyar satıcıların çiçek satmasını biz çiçekçiler olarak istemiyoruz. Bakın bu pahalılıkta bir de onlar çıktı.

"ESNAF ELEMAN ÇALIŞTIRAMAYACAK POZİSYONA GELDİ"

İnanın esnaf arkadaşlarımız o kadar zorluk çekiyor ki bu konuda yani müthiş zorluklar yaşıyorlar. Eleman çalıştıramıyorlar esnaf arkadaşlarımız için söylüyorum, bu birçok esnaf arkadaşlarımız için geçerli. Sadece çiçekçilik sektörü için düşünmeyelim. Birçok esnaf arkadaşlarımız eleman çalıştıramayacak pozisyona geldi. Bunun üzerine bir de çiçekçilere köstek olan destek değil de yerel yönetimler çıktığında biz sıkıntı yaşıyoruz hangi konuda az önce bahsetmiş olduğum manavların çiçek satması. Sizce manavda kim çiçek arar veya manava gidip de bana gül verir misin diyen olur mu? Olmaz ama yerel yönetimler bunlara dikkat etmediği sürece biz ne yaşıyoruz biz çiçekçiler sektör olarak A'sından B'sinden C'sinden nerede dükkan sahibi var ise bu sıkıntıyı yaşıyor."