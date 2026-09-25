Osmaniye Kadirli'de Furkan Ulusoy, engelliler için arkadaşıyla akülü sandalyede gezdi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde polinöropati hastası 24 yaşındaki Furkan Ulusoy, engelli bireylerin yaşadığı zorluklara dikkat çekmek için arkadaşı 22 yaşındaki Yusuf Denizli ile farkındalık videosu hazırladı. Denizli, bir gün boyunca akülü tekerlekli sandalye kullanarak Furkan ile ilçede gezdi.

Kadirli'de yaşayan Furkan Ulusoy, polinöropati hastalığı nedeniyle günlük yaşamını akülü tekerlekli sandalye ile sürdürüyor. Özellikle yol ve kaldırımlarda karşılaştığı engellerin daha iyi anlaşılmasını isteyen Ulusoy, arkadaşı Yusuf Denizli ile farklı bir farkındalık çalışmasına imza attı. Engelli olmayan Denizli, akülü tekerlekli sandalyeye binerek Furkan Ulusoy ile Kadirli sokaklarında dolaştı. İki arkadaş farklı akülü sandalyelerle gün boyunca ilçede gezerken Denizli, kaldırımlara çıkma, karşıdan karşıya geçme ve engelleri aşma konusunda engelli bireylerin karşılaştığı güçlükleri birebir deneyimledi.

Gün boyunca yaşananlar video kaydına alınarak sosyal medyada paylaşıldı. Hem eğlenceli bir içerik hazırlamak hem de engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştığı sorunları göstermek isteyen iki arkadaş, videoyla toplumda farkındalık ve empati oluşturmayı düşündüklerini söyledi.

Sağlıklı bireylerin bizim günlük hayatta yaşadığımız zorlukların bir kısmını deneyimlemesini istediğim için arkadaşımla böyle bir içerik çektik diyen Furkan Ulusoy, "Böyle bir video çekmemdeki amaç, insanların dışarıdan baktığında çok rahat gördüğü ancak günlük hayatta ne kadar zor olduğunu fark etmediği durumları göstermekti. En basit şekilde bir yerden başka bir yere ulaşırken bile ne kadar zorlandığımı bir arkadaşıma deneyimletmek ve benimle empati kurmasını sağlamak istedim. Kaldırımın ortasındaki direklerden, park edilen araçlardan ya da rampaların olmamasından şikayet ettiğimde insanlar, 'Yoldan gitsen ne olur?' diyerek kolayca eleştirebiliyor. Ancak yoldan gitmenin, araçların hemen yanında ilerlemenin ne kadar zor ve tehlikeli olduğunu bilmiyorlar. Ben bunu normalmiş gibi göstersem de aslında ciddi zorluklar yaşıyorum. Bu nedenle daha önce hiç tekerlekli sandalye kullanmamış, engelli olmayan bir arkadaşımın bunları bizzat yaşamasını ve deneyimlemesini istedim." Diye konuştu.

Engelli bireylerin bir yerden başka bir yere ulaşmanın bile ne kadar güç olabildiğini gördüm diyen Yusuf Denizli, "Ben Furkan'ın arkadaşıyım. Bir günlüğüne de olsa onun nasıl bir hayat yaşadığını ve günlük yaşamda karşılaştığı zorlukları görmek istedim. Bu nedenle yedek akülü tekerlekli sandalyesini rica ettim ve onunla dışarı çıktık. O gün Furkan'ın yaşadığı zorlukları bizzat deneyimleme fırsatım oldu. Bir yerden başka bir yere ulaşmanın bile ne kadar güç olabildiğini gördüm. Bu deneyim bende yeni bir bilinç ve farklı bir bakış açısı oluşturdu" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı