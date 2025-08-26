Osmaniye'de Toplu Sünnet Merasimi Düzenlendi

Osmaniye'de düzenlenen toplu sünnet merasiminde çocuklara bisiklet ve altın hediye edildi.

Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce Osmaniye Polisevi'nde düzenlenen toplu sünnet merasiminde 28 çocuk ve aileleri bir araya geldi. Programa Hatay Vakıflar Bölge Müdürü Adem Bozkurt, İl Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Torun ve aileler katıldı. Protokol mensuplarınca sünnet olan çocuklara bisiklet ve altın hediye edildi.

"Sünnet olan çocuklarımıza sağlıklı, mutlu gelecek diliyorum" diyen Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, "Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz Osmaniye'mizde 28 evladımızın sünnet merasiminin gerçekleştirilmesine öncülük ettiler. Çocuklarımız bizim her şeyimiz, geleceğimiz, onlar için en güzelini yapmak, onları geleceğe en iyi şekilde hazırlamak hepimiz için en önemli sorumluluktur. Bu sorumluluğun bilinciyle böyle güzel bir programı gerçekleştiren Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Çocuklarımıza sağlıklı, mutlu ve başarılı bir gelecek diliyorum" ifadelerini kullandı. - OSMANİYE