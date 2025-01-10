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Osmaniye'de PTT çalışanlarından, Rize'deki saldırıya tepki

Osmaniye'de PTT çalışanlarından, Rize'deki saldırıya tepki
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Osmaniye'de PTT çalışanları geçtiğimiz günlerde, Rize'de 2 PTT çalışanının silahla öldürülmesiyle alakalı basın açıklaması yaptı.

Osmaniye'de PTT çalışanları geçtiğimiz günlerde, Rize'de 2 PTT çalışanının silahla öldürülmesiyle alakalı basın açıklaması yaptı.

Rize'de gerçekleşen saldırıda hayatını kaybeden Selim Okumuş ve Ömer Beyazıt için Kur'an-ı Kerim'in okundu.

Bu insanlık dışı ve kabul edilemez saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz diyen Birlik Haber-Sen Osmaniye Şube Başkanı Sevilay Küçükçirkin, "Yakın coğrafyamızda süregelen savaşlarda masum insanların katledildiği ve terörle mücadelede verdiğimiz şehitlerin haberleriyle millet olarak zor ve acı dolu günler geçirirken, ne yazık ki, kamu çalışanlarımıza yönelik şiddet haberleriyle de her gün sarsılıyoruz. Daha 3 gün önce Rize PTT Başmüdürlüğüne bağlı Rize Dağıtım Müdürlüğümüze gelen ve usulsüz bir işlem yapılmasını talep eden H.K. adlı şahıs talebinin karşılanmadığı gerekçesi ile çok kıymetli mesai arkadaşlarımız Selim Okumuş ve Ömer Beyazıt şehit etmiştir. Yaşanan bu vahim olay, hepimizin yüreğini derinden yaralamış ve kamu çalışanlarına yönelik şiddet sorununu bir kez daha gün yüzüne çıkarmıştır. Öncelikle, bu hain saldırıda hayatını kaybeden kıymetli arkadaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailelerine, PTT camiasına ve tüm milletimize başsağlığı diliyoruz. Bu insanlık dışı ve kabul edilemez saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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