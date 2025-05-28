Osmaniye'de Orman Yangınları için Tatbikat Gerçekleştirildi

Osmaniye'de orman yangınlarına hazırlık için tatbikat düzenlendi

OSMANİYE - Adana Orman Bölge Müdürlüğü Düziçi Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Bahçe Orman Deposunda YÖH Timi (Yangın Özel Harekat) ve Yangın Ekiplerince Orman Yangınlarına hazırlık eğitim tatbikatı gerçekleştirildi.

Adana Orman Bölge Müdürü Tahsin ETLİ öncülüğünde ülkemizde ilk defa kurulan YÖH timlerinin dayanıklılık ve Orman Yangınlara mücadelelerinde ki üstün beceri ve gayretleri ile eğitim tatbikatı başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

Düziçi Orman İşletme Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirilen eğitim tatbikatına Bahçe Kaymakamı Aziz KAYABAŞI, Adana Orman Bölge Müdürü Tahsin ETLİ ve protokol üyeleri katıldı. Orman Bölge Müdürü Tahsin ETLİ ise yaptığı açıklamada, "Yangına ilk müdahale süresi ne kadar kısa olursa, can ve mal kaybı o kadar azalır. Bu tür tatbikatlarla müdahale gücümüzü sürekli diri tutuyoruz" diye konuştu.

Eğitim Tatbikatı açılış konuşmalarının ardından YÖH ( Yangın Özel Harekat) ve Yangın ekiplerinin geçişi, Yangın Timlerin yarışması ve Yangın tatbikatı ile bitirildi.