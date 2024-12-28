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Osmaniye'de Kuzuları Vahşi Hayvanlar Tarafından Öldürülen Kız Çocuğu Gözyaşlarına Boğuldu

Osmaniye'de Kuzuları Vahşi Hayvanlar Tarafından Öldürülen Kız Çocuğu Gözyaşlarına Boğuldu
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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, gece beslenen kuzuların vahşi hayvanlar tarafından saldırıya uğrayarak öldürülmesi sonucu 12 yaşındaki Hürü Melek İren gözyaşlarını tutamadı. Kuzularını okul harçlığı için besleyen Hürü Melek, acı içinde yaşadığı durumu anlattı.

Osmaniye'de beslediği kuzuların vahşi hayvanlar tarafından öldürüldüğünü gören 12 yaşındaki Hürü Melek İren gözyaşlarını tutamadı.

Olay, gece saatlerinde Düziçi ilçesi İrfanlı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kızlarının okul harçlığı için evinin bahçesinde koyun besleyen Emine İren, bir gün önce gece hayvanları yemledikten sonra evine gitti. Sabah saatlerinde bahçeye gelen İren, gördüğü manzara karşısında şok oldu. Hayvanların birçoğunun parçalandığını gören Emine İren, çevrede yaptığı incelemede 4 küçükbaş hayvanın telef edildiğini, 4 hayvanın yaralandığını tespit etti. Sabah kalktığında kuzularının öldüğünü gören 12 yaşındaki Hürü Melek İren gözyaşlarını tutamadı.

Sabah ahıra geldiğinde hayvanları ölü bir şekilde bulduğunu söyleyen anne Emine İren, "Bir hamile koyunum vardı onları büyütüp okuyan 2 kızım var onlara okul harçlığı yapıp onları okutacaktım ama olmadı "diye konuştu.

Beslediği kuzuların öldüğünü görünce çok üzüldüğünü söyleyen Hürü Melek İren, " Sabah kalkınca ben kuzularımızın öldüğünü gördüm. Çok üzüldüm onları çok seviyordum besliyordum. Çok seviyordum onları" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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