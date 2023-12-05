Osmaniye'de Hediyelik ve Turistik Eşya Tasarım Eğitimi Verildi

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) programı olan Teknik Destek (TD) Programı kapsamında, Osmaniye Belediyesi Hediyelik ve Turistik Eşya Tasarım Eğitimi yapıldı. Usta öğreticiler ile yüz yüze gerçekleşen eğitici eğitmenliğine Osmaniye Yahya Mazlum Halk Eğitim Merkezi bünyesinde görev almış ve Osmaniye Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Merkezinde (OBEM) görev yapan usta öğreticiler katıldı. Eğitime, Konya Teknik Üniversitesi Öğretim elemanı ve Kayes Yönetim Kurulu Başkanı Öğretim Görevlisi Cem Karakız, Selçuk Üniversitesi Araştırma Görevlisi Dr. Onurcan Erdal ve Selçuk Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ali Cilasun katıldı. Toplamda 128 saat olan eğitim kapsamında; Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, Turistik ve Hediyelik Eşya Eğitimi ve Hediyelik Eşya Ambalajlama Eğitimlerini içermekte olduğu kaydedildi. Uzaktan eğitim ile online olarak başlayan bu eğitimlerin bir bölümü Osmaniye'de yüz yüze yapıldı. Eğitimde Uzman Hocalar tarafından eğitim teknikleri hakkında bilgiler sunuldu ve değerlendirmeler yapıldı. Hazırlanan ders ile ilgili örnek çalışmalar incelendi ve yapılabileceklerle ilgili fikir alış verişi yapıldı.

Eğitime katılan usta öğreticiler, var olan tarihi ve kültürel mirası yeni fikirler ve tasarım metotlarıyla geliştirilmiş olacakları vurgulandı. Hediyelik ve Turistik Eşya Tasarım eğitimi tamamlandığında geleneksel el sanatlarının ve Osmaniye'yle özdeşleşmiş tarihi alanların, turistik ve hediyelik eşya ürünlerinin üretiminin yaygınlaştırılmasının gerçekleşmiş olacağı belirtilirken, eğitimi alan Usta Öğreticiler kendi kursiyerleriyle birlikte yeni fikirler geliştirecekleri ve yeni ürünler ortaya çıkartacakları vurgulandı. Osmaniye Belediyesi ve DOĞAKA iş birliği ile yapılan "Hediyelik ve Turistik Eşya Tasarım Eğitimi'nin şehir adına önemli bir adım olduğukaydedildi. - OSMANİYE