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Osmaniye'de Girişimci Kadınlardan Dayanışma Projesi

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Osmaniye Girişimci ve Üreten Kadınlar Derneği, depremzede ailelere ve çocuk kuruluşlarına yardım amacıyla yufka ekmek ve yöresel ürünler üretiyor. Dernek yöneticileri, kadınların kendi ayakları üzerinde durması gerektiğine dikkat çekerek, proje ile kadınlara ekonomik bağımsızlık kazandırmayı amaçlıyor.

(OSMANİYE)- Osmaniye Girişimci ve Üreten Kadınlar Derneği, " Osmaniye'nin girişken ve yenilikçi kadınlarının yerelden ulusala yolculuğu" projesi kapsamında depremzede ailelere, huzurevine ve çocuk esirgeme yurduna dağıtılmak üzere yufka ekmek yaptılar. Dernek başkan yardımcısı Ayşe Özdil, "Kadınlarımız güçlü olacaklar ayakta duracaklar. Hiçbir kadın eşinden para beklemeyecek. Kendi parasını kendi harcayacak kendi ihtiyacını görecek" dedi.

Osmaniye Girişimci ve Üreten Kadınlar Derneği Başkanı Havva Saçıkara Çetin, dernek olarak " Osmaniye'nin girişken ve yenilikçi kadınlarının yerelden ulusala yolculuğu" projesini geliştirdiklerini ve uygulamaya geçtiklerini belirtti. Proje kapsamında, depremzede ailelere, huzurevine ve çocuk esirgeme yurduna dağıtılmak üzere yufka ekmek yaptıklarını belirttiler. Proje hakkında detaylı bilgi veren Çetin, şunları söyledi:

"Bu proje kapsamında Osmaniye'mizin yöresel ürünlerini, yöresel yemeklerini, yöresel tatlarını kadınlarımız ile el birliği ile güç birliği ile birlikte olup Osmaniye'mizin yufka ekmeğinden başlayarak üretmeye başladık. Burada kadınlarımız ile birlikte yufka ekmeğimizi yapıyoruz. Bu yufka ekmeğimiz yerelden ulusala, yani bu lezzeti herkes tanısın diye bu bağlamda biz bu ürünlerimizi yapmış olduğumuz ekmeklerimizi depremden etkilenen konteyner kentte yaşayan depremzede ailelerimizie dağıtmaya planlıyoruz. Aynı zamanda huzurevine, çocuk esirgeme kurumuna, yetimhanelere bu şekilde dağıtmayı planlıyoruz. Amacımız Osmaniyemizde kadınlarımızın yapmış olduğu bu yöresel ürünlerimizi yerelden başlayıp herkesin duymasını istiyoruz. Osmaniyemizin kadınlarının elinde binbir marifet vardır. Bu marifetleri hünerli elleriyle yöresel ürünlerimizle bu şekilde çalışmalar yapıyoruz. Proje kapsamında erişteler, mantılar özellikle sebzeli erişteler rengarenk havuçlu, ıspanaklı yapıyoruz. Küçük yaştaki küçük çocuklarımız bu gıdaları almıyorlar bilmiyorlar. Bu şekilde erişteler yaparak bu çocuklarımıza da ulaşalım onlarada bu sayede dokunalım. Çocuklarımız için vitaminli beslensinler yapmak istedik. Eriştelerimiz, mantılarımız, yufka ekmeklerimiz, Osmaniye bayram kömbemiz ile yerelden ulusala adlı projemizi yapmaya başladık. İnsallah çok güzelk olacağına inanıyoruz. Osmaniye'mizin girişken ve üreten kadınlarıyla birlikte çok güzel hünerli ürünler çıkartacağız."

"Kadınlar kendi ihtiyacını kendi görsün"

Osmaniye Girişimci ve Üreten Kadınlar Derneği Başkan yardımcısı Ayşe Özdil ise kadınların güçlü olması gerektiğini kendi ayakları üzerinde durması gerektiğini söyledi. Özdil, "Allah nasip ederse dün mantı döktük. Bugün yufka ekmek yapıyoruz. Eriştelerimiz var. Evlerinde sabun bezi işleyen ablalarımız, turşu yapan, zeytin yapan ablalarımız var. Para kazanmak isteyip de dışarı çıkamayan ablalarımız var. Hepsine yetişmeye çalışıyoruz. Biz Omsaniyemiz için varız. İnşallah bu sayede bir yerlere gelmek istiyoruz. Bu sayede kadınlarımız güçlü olacaklar ayakta duracaklar. Hiçbir kadın eşinden para beklemeyecek. Kendi parasını kendi harcayacak kendi ihtiyacını görecek" dedi.

Osmaniye'de Girişimci Kadınlardan Dayanışma Projesi
Kaynak: ANKA / Yerel
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