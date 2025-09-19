Osmaniye'de Gaziler Günü Etkinliği Coşkuyla Kutlandı

Osmaniye'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, gaziler ve protokol üyeleri mehter takımı eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdi.

Osmaniye Devlet Bahçeli Meydanı'nda düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, 19 Eylül 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 'Mareşallik' ünvanı verilmesinin 104. yıl dönümü ve Gaziler Günü dolayısıyla Osmaniye'de mehter takımıyla yürüyüş düzenlendi. 'Kahramanlarla Kardeşlik Yolunda' sloganıyla, mehter takımının coşkulu marşları eşliğinde Osmaniye caddelerinde yürüyen kortej, halkın yoğun ilgisini topladı. Yürüyüş boyunca vatandaşlar gazilere sevgi gösterilerinde bulunurken, mehter takımının tarihi ezgileri etkinliğe ayrı bir anlam kattı.

Gerçekleştirilen yürüyüşe gaziler, askeri erkan, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - OSMANİYE