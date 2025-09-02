Osmaniye'de Depremzedelere Konteyner Kentten Çıkma Tehditi

Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde hak sahibi olmayan depremzedelere kaldıkları konteyner kentten 31 Ağustos da çıkmaları için tebligat gönderildi. Gidecek yeri olmayan Zeynep Gökciler, "Ben yalnız bir dul kadınım. Rahatsızım. Çocuklarım da var herkes evli barklı, bir oğlum var o da hapiste. Bana bakan eden yok, ben nereye gideyim? Konteyner kentten de çıkaracaklar" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Kahramanmaraş depremlerinden sonra konteyner kente yerleşen depremzedelerden hak sahibi olmayanlar 31 Ağustos 2005 tarihinde gönderilen tebligatla konteyner kenti boşaltmaları istendi. Konteyner kentten çıkacak olan 62 yaşındaki Zeynep Gökciler gidecek yerini olmadığını ifade etti. 25 yıl önce eşini kanserden kaybeden Gökciner, yetkilerden yardım bekliyor.

Depremzede Gökciler şöyle konuştu:

"Kahramanmaraş depreminde evim yıkıldı. Hak sahibi değilim ben konteyner kentten de çıkıyorum. Kimsem yok,bana bakan yok. Ben yalnız bir dul kadınım. Rahatsızım. Çocuklarım da var herkes evli barklı, bir oğlum var o da hapiste.Bana bakan eden yok, ben nereye gideyim? Konteyner kentten de çıkaracaklar. Çalışamam hastayım ben, bayılma var.Param yok, iki ayda bir dulluk maaşı iki bin lira alıyorum. Onu da kiraya mı vereyim? Ben kendim mi yiyeyim? Hapisteki oğluma mı göndereyim? Bana bir iki oda yaptırsalar buraya yerime bir de bir mutfak, bir banyo olsa bana yeter, kafama altına sokarım."