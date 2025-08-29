Osmaniye'de Depremzedelere 26 Yeni Ev Teslim Edildi

Osmaniye'nin Kırmıtlı köyünde yapımı tamamlanan 26 köy evinin anahtarı hak sahiplerine teslim edildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'nin Kırmıtlı köyünde depremzede vatandaşların barınma ihtiyacını gidermek adına inşa edilen 26 köy evinin anahtar teslimi yapıldı. Deprem bölgesinin hızla ayağa kaldırılması için inşa edilen köy evlerinin anahtar teslim programına katılan Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, hak sahiplerine anahtarlarını teslim etti.

Konutların çok güzel ve çok sağlam yapıldığını, ömürlük konutlar olduğunu belirten Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, "Kırmıtlı köyümüzde 26 köy deprem konutumuzun anahtar teslimini gerçekleştirdik. Konutlarımız çok güzel ve çok sağlam yapılmış, ömürlük konutlar. Kıymetli hemşehrilerimizin sağlıkla, huzur içinde oturmalarını dilediğimiz bu konutlarımız hemşehrilerimiz için en güzel şekilde hazırlandı. Bütün gücümüzle hemşehrilerimizi konutlarına kavuşturmak için gayret ediyoruz. Onların huzuru için onların gülümsemeleri için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Hamdolsun bu konutlarımızı da teslim ettikçe mutlu oluyoruz. Konutlarımız, hemşehrilerimizin de çok memnun kaldıkları konutlar. Allah hayırlı eylesin, hemşehrilerimiz sağlık, mutluluk, huzur içinde otursunlar inşallah" diye konuştu.

Deprem konutlarını çok beğendiklerini söyleyerek Vali Yılmaz'a teşekkür eden hak sahibi vatandaşlar ise, "Allah razı olsun, Allah devletimize zeval vermesin" dedi. - OSMANİYE