Osmaniye'de Depremzede Vatandaşlara Sağlık Hizmeti Veren Dr. Bahar Tek: "Şehirde Sağlıklı Uyuyabilen İnsan Sayısı Yok Denecek Kadar Az"

Osmaniye Cebelibereket Şehit Ali Alkan Ortaokulu’nda kurulan Koordinasyon Merkezi’nde depremzede vatandaşların tedavisinde çalışan iş yeri hekimi Dr. Bahar Tek, "Doktorlar vefat etmiş. Dört tane sağlık ocağı çalışıyor şu an aktif olarak. Devlet hastanesi aktif çalışıyor. Ambulanslar çok kısıtlı sayıda. Hastaneye gitmesi gereken insanlar evde bir şekilde kendi imkanlarıyla tedavi olmaya çalışıyorlar. Herkesin zaten psikolojisi altüst olmuş durumda. Şehirde sağlıklı uyuyabilen, sağlıklı düşünebilen insan sayısı yok denecek kadar az" dedi.

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye Cebelibereket Şehit Ali Alkan Ortaokulu'nda kurulan Koordinasyon Merkezi'nde depremzede vatandaşların tedavisinde çalışan iş yeri hekimi Dr. Bahar Tek, "Doktorlar vefat etmiş. Dört tane sağlık ocağı çalışıyor şu an aktif olarak. Devlet hastanesi aktif çalışıyor. Ambulanslar çok kısıtlı sayıda. Hastaneye gitmesi gereken insanlar evde bir şekilde kendi imkanlarıyla tedavi olmaya çalışıyorlar. Herkesin zaten psikolojisi altüst olmuş durumda. Şehirde sağlıklı uyuyabilen, sağlıklı düşünebilen insan sayısı yok denecek kadar az" dedi.

Genel afet koordinasyonunu İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin üstlendiği Osmaniye'de, Başkan Tunç Soyer'in 'gölge belediyeciliği' hedefiyle kurulan Afet Koordinasyon Merkezi çalışmalarını sürdürüyor.

"ŞEHİRDE SAĞLIKLI UYUYABİLEN İNSAN SAYISI YOK DENECEK KADAR AZ"

İzmir Büyükşehir Belediyesi birimlerinden olan ve sağlık alanında hizmet veren ekip arasında yer alan İzenerji A.Ş. iş yeri hekimi Dr. Bahar Tek, Osmaniye'deki sağlık çalışmalarıyla ilgili şunları söyledi:

"İLAÇLARI BOZULMUŞ"

"Biz bir hafta önce geldik buraya. Geçtiğimiz hafta içerisinde köylere gidip, bir sağlık taraması yaptık, ilacı olmayan hastaları tespit ettik, onlara ilaç götürmeye çalıştık. Bir bebeğimiz vardı, taburcu olduğu gün deprem olan, ona nebülizatör getirdik, buhar makinesini getirdik. İlaçları elindeydi. Çevrede, çadırkentlerde hasta duyduğumuz zaman, bize ulaştığı zaman evlerine gidip, çadırlarına gidip, onların muayenelerini gerçekleştirdik. Bir gebe takibi yapıyoruz şu an problemli gebelik yaşıyor. Onun Adana'ya sevki için 112 ile koordine çalışıyorum. Burada personelimizin herhangi bir sağlık sıkıntısı olduğu zaman personelimize bakıyorum. İlk gün çöp dahi topladık hep birlikte. İnsülin kullanan hastalar evden çıkarken ilaçlarını alamamışlar mesela. Alsalar bile koyacak yer bulamamış, buzdolabında saklanması gereken ilaçların hepsi bozulmuş. Yetersiz sayıda ilaçları kalmış ellerinde. Hastaneler hasarlı olduğu için hastalar taburcu edilmiş. Apar topar çıkabilmiş, çıkmayan orada kalmış zaten.

"SAĞLIKLI UYUYABİLEN İNSAN SAYISI YOK DENECEK KADAR AZ"

Doktorlar vefat etmiş. Dört tane sağlık ocağı çalışıyor şu an aktif olarak. Devlet hastanesi aktif çalışıyor. Bir tane hastaneleri var, gerisinin hepsi özel. İnsanların hastaneye ulaşımı zor hastaneye sevk etmek istediğim hastaların çoğunu gidebilecek durumları yok. Ambulanslar çok kısıtlı sayıda. Hastaneye gitmesi gereken insanlar evde bir şekilde kendi imkanlarıyla tedavi olmaya çalışıyorlar. Herkesin zaten psikolojisi altüst olmuş durumda. Buraya girmiyorum bile şehirde sağlıklı uyuyabilen, sağlıklı düşünebilen insan sayısı yok denecek kadar az.

"ÇOCUKLARIN ÇOĞU ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONU OLMUŞ DURUMDA"

Çocuklar dışarıda, okullarından geri kalıyorlar. Aileleriyle birlikte çadırlarda kalıyorlar. Çoğu zaten üst solunum yolu enfeksiyonu olmuş durumda. Havalara da bağlı olarak.

"KÖY MUHTARLARIYLA KOORDİNELİ ÇALIŞTIK"

Şekerdere köyü ve şu an içinde hatırlayamadığım bir köye daha gittik. Oradaki hastalarımızı gördük, yaşlılarımızı gördük. Köy muhtarlarıyla koordineli çalıştık. Onları evlerinde muayene ettik. Allah'a şükür iyilerdi bir tane böyle tek tük ciddi anlamda ciğerleri dolu olan, solunum yolu enfeksiyonu ilerlemiş olan hastamızın hastaneye, yakınları götürebileceklerini söyledikleri için onları hastaneye aldık. Onun dışında köylerimizde hastalarımızın durumları nispeten fena değil."