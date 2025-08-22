Osmaniye'de Deprem Sonrası Konut ve İş Yeri İnşaatları Hızla Devam Ediyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde, rezerv alanı ilan edilen mahallelerde kalıcı konut ve iş yerlerinin çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerde ağır hasar alan kentlerden biri olan Osmaniye'de yıkılan konutların yeninden inşası için başlatılan çalışmalar devam ederken binalar yükselmeye başladı. Hasanbeyli ilçesinde yapımına başlanan 3+1 68 konut, 70 iş yeri ve 600 kişilik camii inşaatı yükselmeye devam ediyor.

Allah'a şükür Osmaniye'de depremin izlerini artık siliyoruz diyen Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, "Hasanbeyli ilçemizin merkezindeki rezerv alandayız, çalışmalar son hızla devam ediyor. Burada da Allah'a hamdolsun depremin izleri siliniyor. Burada çok güzel konutlarımız, iş yerlerimiz yapılıyor. Burada 68 konutumuz olacak 3+1 ve 70 de ticari iş yerimiz olacak. Bittiğinde Hasanbeylimizin çehresi değişecek, Hasanbeylimiz zaten çok güzel, çok daha güzel olacak. Burada daha önce camimiz vardı, depremde ağır hasar almıştı. 600 kişilik çok güzel bir camimizin inşaatı da devam ediyor. Hasanbeylimize, Osmaniye'mize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - OSMANİYE