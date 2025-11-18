Osmaniye'de Deprem Konutları Sahiplerine Teslim Edildi

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesine bağlı Karagedik Köyü'nde yapımı tamamlanan 12 köy deprem konutunun anahtarları, Vali Erdinç Yılmaz tarafından hak sahibi vatandaşlara teslim edildi. 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından başlatılan konut, köy evi ve iş yeri yapım sürecinin kent genelinde hızla devam ettiği belirtildi.

Karagedik Köyü'nde ki anahtar teslim töreninde konuşan Vali Erdinç Yılmaz, vatandaşların yeni yuvalarına kavuşmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Bu evleri teslim ettikçe ve sizler mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz. Allah hep mutlu etsin. Allah'ım bir daha bizlere 6 Şubat gibi asırların en büyük depremlerini yaşatmasınö dedi.

Deprem konutlarının yüksek standartlarda inşa edildiğini vurgulayan Vali Yılmaz, "Düziçi ilçemize bağlı Karagedik Köyümüzde 12 deprem konutumuzu hemşerilerimize teslim ettik. Konutlarımız gerçekten çok sağlam, ömürlük ve standartları oldukça yüksek. Her birinde 19 ton demir kullanılan bu yapıları en sağlam şekilde teslim etme gayreti içerisindeyiz. Geriye kalan diğer konutlarımızı da en kısa sürede teslim etmek için çalışıyoruz. Kıymetli hemşerilerimizin huzur, sağlık ve mutluluk içinde yaşamalarını diliyorum. Onların gülümsemesi bizim için büyük bir mutluluk. Allah milletimizden razı olsun, bir daha böyle depremler yaşatmasın. Konutlarımız hayırlı uğurlu olsunö ifadelerini kullandı.

Kent genelinde bugüne kadar 7 bin 465 konut, 130 iş yeri ve 1605 köy evi olmak üzere toplam 9 bin 200 bağımsız bölümün hak sahiplerine teslim edildiği kaydedildi. Yıl sonuna kadar ise 9 bin 366 konut, 760 iş yeri ve 2 bin 92 köy evi olmak üzere toplam 12 bin 218 bağımsız bölümün daha tamamlanarak teslim edileceği bildirildi.

Haber: İbrahim EMÜL – Kamera: OSMANİYE,