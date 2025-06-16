Osmaniye'de Çiftçiler Sulama Sorunu Nedeniyle İsyan Etti

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'de tarlalarını sulamada problem yaşayan çiftçiler isyan etti. Susuzluktan ürünlerinin kuruma noktasına geldiğini ifade eden çiftçi Necmettin Örtlek, "Zeytinimizi don vurdu, buğdaylar da susuzluktan kurudu ve mısır ile yer fıstığı ektik burada da su yok. Mısırlar şu an acilen su istiyor. Mısırlar kuruma noktasında" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Aşağıçiyanlı, Yukarıçiyanlı ve Cığcık köylerinde mısır ve yer fıstığı eken çiftçiler, ürünlerinin kuruma noktasına geldiğini sulama sorunu yaşadıklarını belirttiler. Önce don olayı sonra kuraklık ve şimdi de susuzluk problemi yaşadıklarını ifade eden çiftçiler isyan etti.

Çiftçi Necmettin Örtlek, şöyle konuştu:

"Burada Cığcık, Yukarıbozkuyu, Aşağıbozkuyu S5 denilen kanalda su problemini 4 yıldan beri yaşıyoruz. Mısırlarımızı düzgün sulayamıyoruz. Daha hala şu gün olmuş birinci suyunu veremeyen bir sürü arkadaşlarımız var. Biz birinci suyu vereli 20 günü geçti, su yok. Biz burada çaresiziz. Biz yardım bekliyoruz yetkililerden. Zeytinimizi don vurdu o malum, buğdaylar da susuzluktan kurudu ve mısır ile yer fıstığı ektik burada su yok. Çiftçi üretmezse halk vatandaş perişan olur. Biz ne beton yiyebiliriz ne asfalt yiyebiliriz ne de başka bir şey yiyebiliriz. Bizim yaşamamız için halkın yaşaması için gıdaya ihtiyacı var. Bu gıdayı da biz üretiyoruz bize de lütfen yardımcı olun. Mısırlar şu an acilen su istiyor. Mısırlar kuruma noktasında."

"Mazot ile su çekiyorum"

Osman Kara "Burada bir sürü sorunumuz var, su yok. Burada dönüm başı iki bin lira su parası alıyorlar. Mazot ile su çekiyorum günlük üç bin lira mazot masrafım var. İşçi ile falan bu beş bin lira. Şu arkamdaki su tahliyenin suyu, yani su yok. Tarlalardan dökülen suyla günlük iki saat çalışıyorum. O da beş dönüm sulamıyor. Ben burada 70 dönüm tarla kiraladım, üç bin liradan. Bu inan ki iflas etmektir yani. Mazot 50 liraya ulaştı, yakında herhalde 60 lira olur. Burada tarlayı normal mazot ile de sulayamıyoruz, su yok su" dedi.

"Çiftçiler perişan"

Köy muhtarı Selahattin Deveci ise "Köyümüz Yukarıbozkuyu'nun çiftçileri şu anda perişan bir durumda. Sulama suları bir türlü verilmiyor. Geçen yıl kış döneminde geldik birlik başkanıyla görüşmemize nazaran, buraya yeni pompalar konacağını, yeni hatlar çekileceğini söyledi ancak bir gelişme olmadı. Biz suyu, aşağılar 400 liraya, 380 liraya dönümünü sularken biz iki bin liraya suluyoruz suyu da bulamıyoruz. Biz üretmekten yanayız. Buralarda 2 defa 3 defa ürün alınırken birinci ürünü yetiştiremiyoruz şu anda" diye konuştu.

"Ne yapalım biz şaşırdık"

Savaş Özdoğan, "65 dönüm tarla ektim daha birinci suyumu veremedim. Bu çiftçilerin hepsi mağdur. Gelip gelip gidiyoruz. Bizim bir tane muhatap olabileceğimiz kimse de yok. Bizim bu ürünlerimizi ne yapmamız lazım. Çiftçi üretmezse ne olur? Gidip evimizde yatarız, çalışmayız. Ne yapalım biz şaşırdık" diye konuştu.