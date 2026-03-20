Osmaniye'de Ramazan Bayramı Buruk Geçti

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de, bayram sabahı depremde hayatını kaybedenlerin mezarları ziyaret edildi. Depremde yakınlarını kaybeden vatandaşlar, Asri Mezarlık'taki 6 Şubat Şehitliği'ni ziyaret ederek dualar etti. Kaybın acısı taze olan aileler, bayramın sevincini yaşayamamanın üzüntüsünü dile getirdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de Ramazan Bayramı buruk geçti. Depremde yakınlarını kaybeden vatandaşlar, bayram sabahı mezarlıklara akın etti.

Osmaniye'de 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlerin defnedildiği Asri Mezarlık içerisindeki 6 Şubat Şehitliği, bayramın ilk gününde ziyaretçilerle doldu. Ellerinde çiçeklerle mezarlığa gelen vatandaşlar, kaybettikleri yakınlarının kabirleri başında Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Depremde kız kardeşi ile eniştesini kaybeden Hülya Arslan, felaketin acısının ilk günkü gibi taze olduğunu ifade etti. Arslan, "Acımız çok büyük, hiç değişmiyor. Çok zor, Allah kimseye yaşatmasın. 3 yıl geçti ama acımız devam ediyor, tarifi yok. Unutulmuyor, bitmiyor. Yapacak bir şey yok" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in bayrama gölge düşüren hamlesine sert tepki

Bayrama bölge düşüren olaya Erdoğan'dan sert tepki
İsrail savaşı büyütüyor! Bir ülkeyi daha vurdular

İsrail durmuyor! Bir ülkeyi daha vurdular
Görüntüler ortaya çıktı! Genç futbolcuyu ölüme götüren saldırıda çakarlı araç detayı

İşte genç futbolcuyu ölüme götüren saldırının ilk görüntüleri
Bir günde 362 dolar kaybetti: Altındaki düşüş durdurulamıyor

Kimse bu kadarını beklemiyordu: Kayıp çok büyük
Ali Babacan'dan dikkat çeken çıkış: 6 yıl sonra AK Parti ile bayramlaşma olacak

6 yıl sonra bir ilk gerçekleşiyor
İsrail savaşı büyütüyor! Bir ülkeyi daha vurdular

İsrail durmuyor! Bir ülkeyi daha vurdular
Maddeler bomba! Ronaldo'nun sevgilisiyle yaptığı evlilik sözleşmesine bakın

Evlenmek için imzalattırdığı sözleşme inanılır gibi değil
Marco Asensio'ya bayramda hayatının şoku

Asensio'ya bu bayramı zehir ettiler!