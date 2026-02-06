Haberler

Osmaniye'de 6 Şubat depremlerinin 3. yılında deprem şehitleri anıldı

Güncelleme:
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Osmaniye'de hayatını kaybeden vatandaşlar, depremlerin 3'üncü yıl dönümünde düzenlenen programla anıldı.

Osmaniye Devlet Bahçeli Meydanı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan anma programında Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Ardından, depremde hayatını kaybeden bin 10 vatandaş için indirilen bin 10 hatmin duası yapıldı.

Programın devamında, protokol üyeleri, vatandaşlar ve izcilerin katılımıyla İstasyon Caddesi'nde sessiz yürüyüş düzenlendi. Ellerinde fenerlerle yürüyüşe katılan izciler ve vatandaşlar, deprem anıtına kadar yürüdü. Anıta karanfil bırakan izciler, ardından fenerlerini söndürerek deprem şehitlerini andı.

Anma programı, yapılan duaların ardından sona erdi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
