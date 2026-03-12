Haberler

Osmangazi'de Ramazan akşamları kültür ve sanatla şenleniyor

Ramazan Sokağı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Karagöz - Hacivat Sihirbaz Gösterisi ve müzik programları, Osmangazi'de vatandaşlara eğlenceli anlar yaşattı. Aileler nostaljik bir yolculuğa çıkarak Ramazan'ın sıcaklığını yeniden hissetti.

Osmangazi'de Ramazan akşamları, kültür ve sanatın sıcak atmosferiyle buluşmaya devam ediyor. Ramazan Sokağı etkinlikleri kapsamında düzenlenen programlar, vatandaşlara hem eğlenceli hem de nostaljik anlar yaşattı.

Emek Yakup Aktaş Kültür Merkezi'nde sahnelenen Karagöz - Hacivat Sihirbaz Gösterisi, geleneksel Türk gölge oyununu modern sahne performansıyla buluşturarak izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Yüzyıllardır Ramazan gecelerinin vazgeçilmez eğlencelerinden biri olan Karagöz - Hacivat'ın neşeli atışmaları, sihirbazlık gösterileriyle birleşince salonda kahkahalar ve hayret dolu anlar birbirini izledi. Özellikle çocukların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, aileler de nostaljik bir yolculuğa çıkarak Ramazan'ın eski sıcaklığını yeniden hissetti.

Öte yandan, Osmangazi Meydanı'nda düzenlenen müzik, Ramazan akşamlarına ayrı bir renk kattı. Meydanı dolduran vatandaşlar, birbirinden güzel eserlerin seslendirildiği müziklerle keyifli dakikalar geçirdi. Ramazan'ın huzur veren atmosferi eşliğinde yankılanan melodiler, gönülleri bir araya getiren sıcak bir buluşma ortamı oluşturdu.

Osmangazi'de Ramazan boyunca sürecek etkinliklerin, önümüzdeki günlerde birbirinden renkli programlarla vatandaşları buluşturmaya devam etmesi bekleniyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
