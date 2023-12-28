Osmangazi Belediyesi Personeline Deprem ve Yangın Eğitimi

Personelini afetlere karşı şuurlandırmak için yıl boyunca eğitimler veren Osmangazi Belediyesi, eğitimler sonrasında deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirdi.

Osmangazi Belediyesi, personelini deprem ve yangınlara karşı daha duyarlı ve bilinçli olması için yılda 3 kez deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştiriyor. Belediyeye ait hizmet binalarında yapılan tatbikatlarda ilk çalan sirenle birlikte deprem tatbikatı yapıldığı anonsu geçilerek personelinin en yakın masanın altına çök kapan tekniği uygulaması istendi. Bu esnadaOsmangazi Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü ekipleri, personelin hareketleri doğru yapıp yapmadığını gözlemledi.

Bu aşamadan sonra ikinci bir alarm çalınarak yangın tatbikatı yapıldığı ve tüm personelin binayı tamamen boşaltılması istendi. Afet İşleri Müdürlüğü ekipleri, tüm personelin kaç dakikada binayı tamamen boşaltacağının süresi tuttu. Geçtiğimiz yıllarda 2 dakika 30 saniyede bina tamamen boşaltılırken son yapılan tatbikatta ise bu süre 1 dakika 34 saniyeye kadar düştü. - BURSA