Osmanelispor'da hedef BAL

Bilecik 1. Amatör Lig'in şampiyonunun belli olacağı play-off final maçı öncesi Osmanelispor'da hedef Bölgesel Amatör Lig (BAL).

Bilecik 1. Amatör Lig'in şampiyonun belli olacağı play-off müsabakalarından Osmanelispor ve Osmaneli Gençlerbirliğispor finale kalmıştı. 2 Mayıs Cumartesi günü saat 14.30'da Osmaneli İlçe Stadı'ndan 2 ilçe takımın finalde karşılamaması öncesi Osmanelispor'da keyifler yerinde. Kırmızı-yeşilli takım maçın oynanacağı statta Antrenör Hasan Kol öncülüğünde günü tek antrenmanla geçti. Bu maçı kazanan takımın 2026-2027 futbol sezonunda Bilecik'i BAL'da temsil edecek olması bu maçın da önemini ortaya koyuyor. Kol, bu maçı kazanarak Osmanelispor'un hak ettiği yere çıkacağını anlatarak, "BAL temsilcisi Söğütspor'un küme düşmesi nedeniyle bu maçı kazanan direk BAL'a çıkacak. Bizler bu maçın hazırlıkları tüm hızıyla sürdürüyoruz. İlçe olarak 2 takımımızın bu final maçında birlik ve beraberlik içinde yan yana, kol kola bir maç seyredecekler. Bu mça sonrası kazanan Osmaneli olacak, çünkü seneye BAL'da bir takımları olacak" dedi - BİLECİK

