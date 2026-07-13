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Osmaneli Kaymakamı Tahir Yılmaz görevine başladı

Osmaneli Kaymakamı Tahir Yılmaz görevine başladı
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Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bilecik'in Osmaneli İlçe Kaymakamlığı görevine atanan Tahir Yılmaz, görevine başladı. Yılmaz, vatandaş odaklı hizmet vurgusu yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bilecik'in Osmaneli İlçe Kaymakamlığı görevine atanan Tahir Yılmaz, görevine başladı

Daha önce Muş Vali Yardımcısı olarak görev yapan Yılmaz, Kaymakamlık binasında kurum amirleri, muhtarlar ve sivil toplum Başkanları tarafından karşılandı. İlk toplantısını daire amirleriyle gerçekleştiren Kaymakam Yılmaz, vatandaş odaklı hizmet anlayışını vurguladı. Göreve başlamasının ardından Kaymakamlık Makamında kurum amirleriyle bir araya gelen Kaymakam Tahir Yılmaz, kamu hizmetlerinin koordinasyon içerisinde yürütüleceğini belirterek, tüm kurumlarla uyum içinde çalışacaklarını ifade etti. Osmaneli'nin tarihi, tarımsal üretimi ve gelişen sanayisiyle Bilecik'in önemli ilçelerinden biri olduğunu belirten Yılmaz, "Koordinasyon içerisinde hep birlikte çalışacağız. Bizler vatandaşlarımız için varız. Kamu hizmetlerini vatandaş odaklı, hızlı ve etkin bir şekilde yürütmek en önemli önceliğimiz olacaktır. Osmaneli'nin sahip olduğu potansiyeli daha da ileriye taşımak için tüm kurumlarımızla iş birliği içerisinde çalışacağız. İlçemize en iyi hizmeti sunmak için hep birlikte gayret göstereceğiz." dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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