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Osmaneli'nde tayini çıkan hakim ve savcılara veda yemeği düzenlendi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Osmaneli'nde tayini çıkan hakim ve savcılara veda yemeği düzenlendi

Bilecik'in Osmaneli İlçe Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun kararnamesiyle tayini çıkan hakim ve savcılar için veda yemeği düzenlendi.

Bilecik'in Osmaneli İlçe Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun kararnamesiyle tayini çıkan hakim ve savcılar için veda yemeği düzenlendi.

Osmaneli Çerkeşli köyü gölet tesislerinde düzenlenen veda yemeğine Kaymakam Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin, Emniyet Müdürü Dr. Ali Özgan, Jandarma Komutan vekili Kıdemli Başçavuş Mustafa Toy, Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş katıldı.

Veda yemeğinde konuşan Belediye Başkanı Münür Şahin, "Osmaneli'nde yaklaşık 2 yıldır görev yaptığınız süre zarfında çok güzel ve adaletli günler geçirdik. İlçemize sizler ile birlikte güzel hizmetler yaptığımızı düşünüyorum. Bu süre zarfında sizlerle birlikte çalışmaktan büyük mutluluk duydum. Tayini çıkan hakim ve savcı arkadaşlarıma teşekkür eder, yeni görev yerlerinde başarılar dilerim" dedi.

Kaymakam Yüksel Ünal ise "Görev süresi boyunca özverili bir şekilde çalışan hakim ve savcı arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Osmaneli de sizlerle adaleti tarafsız olarak sağladığımıza inanıyorum. Yeni görev yerlerinizde başarılar dilerim " dedi.

Konuşmaların ardından tayini çıkan hakim ve savcılara Kaymakam Yüksel Ünal ve Belediye Başkanı Münür Şahin tarafından Osmaneli'nin yöresel ürünlerinden oluşan hediyeler takdim edildi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yüksel Ünal Osmaneli Hisarcık Bilecik Yerel Haberler

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