Osmaneli'nde köylere spor tesisleri yapılmaya başlandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Osmaneli Belediyesi ortaklığında köylere spor tesisleri yapılmaya başlandı.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Hisarcık ve Beşevler köylerinde yapılan spor tesislerinin yanı sıra Yeşil Çimen Köyü'nde de çalışmaların devam ettiğini söyledi. Şahin, "Osmaneli Belediyesi olarak çocuklara ve gençlere büyük değer ve önem veriyoruz. İlçemizde halı saha sayısını 11'e çıkarıyoruz.Şu an faaliyette olan 8 halı sahamız oldu.Osmaneli de 45 gün içinde halı saha sayısı 11 adete çıkacak.Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleri ile basketbol, voleybol,tenis,bisiklet yolu,spor salonları ve yüzme Havuzu yatırımlarımız sürüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Osmaneli Belediyesi olarak köylere halı sahanın yanına basketbol/voleybol sahası yapıyoruz. Çerkeşliye yaptığımız halı sahayı bitirdik ve hizmete açtık. Yeşil Çimen köyümüzde başladığımız halı saha iki haftaya bitecek. Sonrası Medetli köyümüzde halı saha yapımına başlayacağız. Devamında bunu Soğucakpınar, Gaziler, Selçik halı sahaları izleyecek. Osmaneli en çok köy nüfusuna sahip ilçemiz. Köylerimizde genç nüfus çok. Spor tesislerimizle çocuklarımıza ve gençlerimize spor yapma olacağı sunmaya devam ediyoruz. Spor yatırımlarımızda desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu ve tüm emeği geçenlere ilçem adına teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel