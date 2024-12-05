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Osmaneli'nde Kış Tedbirleri İçin Trafik Denetimi Yapıldı

Osmaneli'nde Kış Tedbirleri İçin Trafik Denetimi Yapıldı
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Osmaneli ilçesinde, trafik güvenliğini artırmak amacıyla sürücülere kış tedbirleri kapsamında bilgilendirme ve denetim gerçekleştirildi. Uygulama, tüm vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamayı hedefliyor.

Osmaneli ilçesinde trafik güvenliği amacıyla sürücülere 'Kış Tedbirleri' kapsamında bilgilendirilme ve denetim gerçekleştirildi.

Üniversite kavşağında Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Ulaştırma Bakanlığına bağlı ekiplerce müşterek olarak kış tedbirleri kapsamında sürücülere gerekli bilgilendirmeler yapıldı ve kontroller gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında; tüm vatandaşların trafikte can ve mal emniyetini sağlayarak '2021-2030 Trafik Güvenliği Eylem Planı' çerçevesinde hiç bir vatandaşın hayatını kaybetmemesi amaçlandı.

Ekipler, sürücülere trafik kurallarına riayet etmesi konusunda uyarılarda bulundu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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