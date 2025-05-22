Osmaneli'nde Ehliyetsiz Sürücüye 96 Bin Lira Ceza

Haber: Gökay Şimşek

(BİLECİK) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde trafiği tehlikeye attığı tespit edilen ehliyetsiz sürücüye 96 bin 173 lira para cezası kesildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) üzerinden yaptıkları denetimlerde, Osmaneli İstanbul Caddesi'nde bir sürücünün tehlikeli araç kullandığını tespit etti.

Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ile kimliği belirlenen sürücünün; trafikte tehlikeli hareketlerde bulunması, emniyet kemeri takmaması, seyir halindeyken cep telefonu kullanması ve ehliyetsiz araç kullanması nedeniyle 96 bin 173 lira idari ceza uygulanmasına karar verildiği bildirildi.