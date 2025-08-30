Osmaneli Kaymakamı Mevlid-i Şerif Programına Katıldı

Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Büyükyenice Köyü'nde Mevlid-i Şerif programına katıldı.

Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç'ın da katıldığı programda, köy halkı bir araya gelerek dini ve kültürel bir atmosferde buluştu. Mevlid-i Şerif programı kapsamında okunan dualar ve ilahilerle manevi bir ortamın yaşandığı etkinlikte, Kaymakam Kılıç, vatandaşlarla sohbet ederek bölge halkının taleplerini dinledi ve destek mesajları verdi. Toplumsal dayanışmanın önemine vurgu yapan Kılıç, böyle organizasyonların birlik ve beraberliği pekiştirdiğini belirtti. Büyükyenice Köyü sakinleri ise Kaymakam Kılıç'ın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu tür programların hem dini hem de sosyal bağların güçlenmesine katkı sağladığını ifade etti. - BİLECİK