Osmaneli'de Orman Yangınlarından Etkilenen Alanlar Yeşil Alanlara Dönüşüyor

Güncelleme:
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, orman yangınlarının ardından gerçekleştirilen ağaçlandırma çalışmaları hız kazandı. Kaymakam Abdüssamed Kılıç, yangından etkilenen alanlarda yeniden yeşillendirme çalışmalarını yerinde inceledi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, orman yangınlarından etkilenen alanlar yeşile bürünüyor.

Geçtiğimiz aylarda Sakarya'nın Geyve ilçesinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle Osmaneli sınırlarına kadar ulaşan orman yangınlarının ardından Büyükyenice Köyü Erenler ve Gömelez mevkilerinde ağaçlandırma çalışmaları hız kazandı. Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, Orman İşletme Şefleri ve ormancılarla birlikte bölgeyi yerinde inceleyerek, fidan dikimi, arazi hazırlığı, tohum ekimi, teras yapımı ve yeniden ağaçlandırma çalışmalarını ekiplerden bilgi aldı.

Kaymakam Abdüssamed Kılıç, "Yangından etkilenen her alanın her santimini yeniden yeşillendirerek, gelecek nesillere sağlıklı ve yeşil bir vatan bırakmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Tarım Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ve ormancılarımızın gayretleriyle 'Geleceğe Nefes, İnsanlığa Nefes' sloganıyla yeşil vatan için çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor" dedi. - BİLECİK

